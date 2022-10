Bombero, Malavida y Heráclito

"(…) no sé que decirle. Mucha gente dice que los bomberos somos héroes, pero se trata solo de nuestro trabajo"

Trelles, N.

El Bombero Malavida

Mucho antes de acceder al Ayuntamiento tuve variopintos amigos que creyeron en que sería Alcalde, como ahora creo yo que debe serlo Carlos Fernández Llaneza. Uno de aquellos locos, cuerdos o no, fue Corsino Suárez (q.e.p.d.), estudiante de Filosofía y bombero de profesión, que, con un par de admirables compañeros, Arturo y Eugenio, había creado el Instituto Heráclito de lucha contra el fuego. Gustavo Bueno estaba emocionado, según me dijo, con el nacimiento, entre su alumnado, de semejante iniciativa. Corsino era lavianés y anarcosindicalista con rasgos geniales que le llevaron a entregar su vida en la búsqueda de Germán, un niño del naranquino colegio Loyola, perdido fatalmente en Picos.

Corsino era lo que se suele llamar un crack, con decenas de iniciativas que llevó a una cadena de cines, a la Feria de Muestras de Gijón y al programa televisivo que producía la novelista Montserrat Roig. Estando yo ya en el Consistorio me llamó Faustino G. Alcalde, querido consejero de Interior, para decirme que fichaba a Corsino para el nuevo centro antiincendios que montaban en La Morgal. Tipo fabuloso de cuya trágica muerte no me he repuesto del todo. También crack era Faustino. Los bomberos, tan de actualidad con la quema de montes, han dado personalidades heroicas como Eloy Palacio, fallecido en un absurdo fuego en Uría, que disfrutando descanso se incorporó sin dudar, voluntariamente, a una acción que le mataría. Ahora me llega de Nacho Trelles, Malavida, bombero que reconoce valiente, reivindicativa y pedagógicamente su Asperger.

Magníficamente editado es relato apasionante que deja la conclusión de que mientras trabajamos o vacacionamos tenemos vigías admirables, expertos en una técnica infrecuente, dispuestos a dar vida, saberes y disciplina funcionarial por nosotros, como ya sucedió con Corsino y Eloy, a los que Malavida me acerca íntima y definitivamente.

Me alegra que la primera medida de Carlos F. Llaneza como Alcalde vaya a ser escuchar a los funcionarios, los bomberos entre ellos.