Apuesta y gana

Creo que no hay carbayón que se haya quedado en casa el sábado pasado, que fue el de la Noche Blanca 2022. Tuve la sensación de que todos los vecinos estábamos en la calle formando parte de las actividades. Más hermanados y con mejor actitud que durante las fiestas de San Mateo. Porque había propuestas por todas partes y para todos los públicos: marchas militares y música electrónica, románticas y claustrofóbicas, infantiles y adultas. Pero no fue solo eso. Porque disfrutamos de una noche de clima excelente, sin duda, pero hubo algo más. Mi gran teoría es que, poco a poco, con la regeneración cultural de los últimos años, Vetusta se ha ido convirtiendo en una ciudad más lista, intuitiva, tolerante y disfrutona. De pronto somos Oviedo, esa ciudad donde pasan cosas. Por supuesto que el sábado fuimos todos a la Noche Blanca con la mejor actitud. Es lo natural, lo nuestro.

Por otra parte, la sensación de estar perdiéndome algo, ese estrés que siempre me producía esta fiesta, ya es cosa del pasado. Este año, cuando me senté para trazar una ruta (una que se pudiese recorrer sin superpoderes y sin el don de la ubicuidad) ya tenía el antídoto para ese malestar. El secreto es escoger lo que a priori parezca que te va a gustar y no darle vueltas. Es como rellenar un boleto de lotería premiado. Una apuesta segura. Juegas y ganas.

Con esa seguridad fue con la que empecé mi viaje: subiendo, muy contento, los escalones de la antigua sede de Banesto para ver una píldora audiovisual de Andy Thomas que combinaba estructuras moleculares en descomposición dentro de una pantalla monumental y maridadas con los sonidos de la Amazonia. Bien, abierta la espita, sólo había que dejarse llevar. Una pasada rápida por Trascorrales, donde se atrincheraban varias formas expresivas de arte urbano. Un dejarse caer hasta el Paraguas para permitir que el algoritmo de Gossip Cam me juzgara por mi aspecto. El plan funcionaba. Incluso pasé por espacios como Deciversa, que se presentaban fuera del programa oficial. Impresionante Sastre, introduciendo un proyecto nuevo con Fred-Ley de Morais, creando en directo, concentrado y serio.

La primera gran decisión de la noche era inminente. Había que definir cuál de las grandes actividades de las nueve de la noche iba a escoger. Pablo und Destruktion, el audio-drama de La Chita Sonora, la Fábrica de Armas…. Acabé optando por Bridget Bazile cantando espirituales en la Catedral. Porque la música negra es una de mis marcas de identidad.

La verdad, no sé cuantos fuimos los que entramos al concierto. Sé que, cuando el espacio ya estaba lleno y el aforo cerrado, la cola trascendía de la plaza, giraba por la Calle Santa Ana, atravesaba San Antonio y doblaba en Cimadevilla hasta debajo mismo del arco del Ayuntamiento. Lo que toda esa gente hubiese querido ver y sin embargo se perdió fue una mujer poderosa, con evidente formación clásica como soprano, repasando clásicos del género sin escatimar en Oh Lords, jesucristos, loas a las trompetas de Jericó ni aleluyas.

Sin embargo el público, en su sabiduría, otorgó el protagonismo en redes a tres propuestas audiovisuales urbanas muy distintas que resultaron ser complementarias. La claustrofóbica apuesta del colectivo Artea en La Calleja la Ciega, el encantador mapeo pop de la fachada del Campoamor propuesto por Daniel Canogar y la minimalista instalación de Posada y Bayona junto al Kiosco de la Chucha que, en su aparente sencillez, fue capaz de provocar en el público un estado de ánimo curioso y pacífico, una buena onda que fue lo más impactante de la obra y de la velada en sí misma. Esa fue, en resumen, mi Noche Blanca. Todo lo que me perdí, todo eso que no vi, hago como que no existe. Y lo que sí vi, fenomenal. Así de fácil.