Oviedo, a por su año mágico

En el ejercicio mental de un viaje hacia el futuro, doce meses adelante, Oviedo se ve en ese octubre de 2023 convertido en una gran obra con muchos focos de trabajo. Cuesta creerlo con la mirada de hoy, todavía sin grúas ni camiones, sin movimiento de tierra, con todo, más o menos, como ha estado en los últimos tiempos. Muchas ideas sobre el papel, muchos trámites en marcha, pero con avance lento. En juego, 9 millones de euros en ayudas de Europa para obras con un coste previsto en torno a los 40. Han de estar certificadas, es decir, terminadas, antes de cerrar el próximo ejercicio. Si no, el dinero vuela sin opción de prórrogas ni segundas oportunidades. Se consiga o no (en el Ayuntamiento no se plantean el fracaso) la zona Este de Oviedo ha de prepararse para un año de emociones fuertes y para las inevitables incomodidades. De La Monxina a Víctor Chávarri, pasando por Ventanielles y Santullano, habrá dos kilómetros lineales transformados en una gran área de trabajo. Y con las hojas del calendario cayendo como losas, en una amenaza constante.

La ciudad está a punto de abrir cinco frentes que supondrán un desafío para su capacidad de desenvolverse en circunstancias poco convencionales. Las instituciones se juegan su capacidad de gestión para demostrar que pueden de sacar los proyectos adelante y hacer prosperar a la capital. A los ciudadanos les tocará soportar los trabajos, aunque si nadie ha montado en cólera por el faraónico tercer carril de la “Y”, qué puede pasar por unas obras que han de durar como máximo un año. Y aunque en el Ayuntamiento nadie piensa en un escenario de pérdida de ayudas europeas, el plan B está previsto. Hay dinero en caja para cubrir un descalabro. Son cinco obras para vertebrar el futuro de Oviedo. La experiencia (y la proximidad de las elecciones) hace pensar en un arranque cercano. De esos cinco retos, los hay más sencillos, como la nueva rotonda de la Cruz Roja, que dejará de tener forma circular, será amorfa y repartirá juego en torno a esa nueva centralidad ovetense que se teje desde el nuevo Vasco y hacia La Vega. Más delante, hacia Santullano crecerá una nueva rotonda, esta sí, con vistas a Ventanielles y para pacificar la entrada a la ciudad. Eso sería lo “fácil”. En ese mismo barrio (y ahí ya la cosa de complica) ha de crecer al tiempo el nuevo Palacio de Deportes, objeto de una reforma integral. Sin salir de Ventanielles, allí debe germinar su nuevo centro social integrado, un nuevo eje para el barrio. El remate, de salida por la actual autovía, sería con el parque lineal que liberaría la margen derecha de la carretera y haría de Guillén Lafuerza un espacio abierto, coronado por una espectacular pasarela peatonal elevada en forma de tobogán, de un lado a otro de la “Y”, con la firma del estudio de Javier Manterola. Como desafío no es pequeño para una ciudad que no viene acostumbrada a un estrés urbanístico de ese calado: por la urgencia y por la relevancia para el futuro cercano. El paso de los meses aclarará las dudas.