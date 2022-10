Día tras día, justo al salir de casa, ya sea de mañana o por la noche, siempre me topo con la misma escena de miseria y abandono: un vagabundo, un pobre, un borrachín, un "tirao" en cualquier banco, siempre la misma ignorada y depreciada persona, la que tantos esquivan molestos. Y me doy cuenta de la cabrona realidad que hemos montado entre todos. Estos no interesan a nadie. No entran en la lista de reivindicaciones de ningún grupo político o colectivo social. Son los últimos de nuestra sociedad, los más rechazados y marginados. Ahí están sufriendo en las calles o en centros de acogida. Nosotros preferimos ignorarlos, si acaso una operación peladilla o un kilín de comida.

Muchos de ellos arrastran una historia desgarrada. No han conocido el calor de un hogar ni la seguridad de un trabajo. Sumergidos muy pronto en el mundo del alcohol, o la delincuencia, de múltiples trastornos mentales, que hoy se encuentran atrapados en un proceso de autodestrucción que no parece tener salida.

Es difícil olvidar esos rostros deteriorados por la enfermedad, la inmundicia, la despreciabilidad estética que provocan, y el aislamiento. La mayoría tomaron, desde muy jóvenes, una senda de desprecio, en un túnel oscuro y sin salida. Y a la mayoría nadie los espera a la salida. No pocos viven acompañados por un sentimiento de culpabilidad y automenosprecio.

Tirados en la calle por el desarraigo, por la falta de afecto, y la falta de futuro, se van minando poco a poco, hundiendo en la depresión y la desesperanza.

Pero, ¿por qué tiene que ser así? ¿Es esto lo único que una "sociedad progresista" sabe ofrecer a estos hombres y mujeres que no han tenido, muchos de ellos, ni capacidad ni oportunidades para abrirse paso a una vida normal en una sociedad competitiva y exigente? No los he visto en los presupuestos sociales, ni en las protestas de los progres mateínos, ni en las soflamas de los que gritan leyes inútiles y sin sentido, de sexos, abortos y otras pantallas sociales.

Y, si esto es así y no nos importa, ¿por qué no se abre en la sociedad un debate de fondo sobre esa pobreza ignorada? ¿Por qué los grupos políticos no urgen una reforma realista del gasto social que humanice la vida de tantos seres humanos tirados sin dignidad alguna? ¿Por qué no se protesta ante la escasez de recursos que, año tras año, se asignan en los proyectos verdaderamente dignificadores de la vida de las personas?

No nos preocupa en absoluto el sufrimiento y la destrucción de estos hombres y mujeres. Más aún, podemos caer en la fácil tentación de pensar que son "los malos", los que ponen en peligro la sociedad, en contraposición a "los buenos", los ciudadanos ejemplares que somos nosotros. ¿No retrata esta situación la poca humanidad de esta sociedad nuestra que pretende progresar y alcanzar mayor bienestar olvidando el sufrimiento de los más débiles y desafortunados?

Es natural. Los intereses de los poderosos no van por una economía solidaria con los hambrientos. El egoísmo estimulado por la competitividad no piensa en la necesidad del otro. En la lógica de las nuevas sociedades no se contempla el sufrimiento y la humillación de los excluidos.

No podemos mirar para otro lado. Tenemos en nuestras manos la solución. Hemos de recordar sin cansarnos a estos olvidados y gritar en voz alta la mentira de nuestro bienestar.