Cuando Oviedo se convirtió en Benemérita

Como si septiembre no hubiera sido un mes de fiestas sin descanso, octubre entró con fuerza en eso de no dar tregua al divertimento, como negándose a ser el otoño que invita al sosiego. Programaciones varias sacan al personal a la calle. Afecta esto sobre todo a los capitalinos. «La Regenta» de Clarín, retratada sombría la ciudad, «con octubre muere en Vetusta el buen tiempo», algo que la meteorología de ahora o el aire de las castañas de siempre se empeña en desmentir.

El caso es que, limitándonos a Oviedo, en lo que va del mes, ha habido una Noche Blanca, una marcha verde, una Alma Gráfica, una «noche del comercio», amén de exposiciones, teatro, conciertos y ópera, anunciándose además un Desarme de días. Todo ello conduce a dejarnos efectivamente desarmados si claudicamos ante todas las propuestas, en particular la culinaria. El caso es que la conjunción de los grupos recreacionistas y la participación ciudadana convirtió la vieja ciudad en un cuadro animado del siglo XIX el fin de semana pasado, adelantándose a la icónica fecha del 19 de octubre. Las escenificaciones históricas fueron sorprendentes porque estos friquis de la puesta en escena del ayer, que se ocupan y preocupan por conocer las historias que representan, son colectivos entusiastas y bien armados.

El menú del Desarme, que ya trasciende lo local, es de hechura lenta, pues fue cociéndose con los acontecimientos de buena parte del siglo XIX hasta acabar en tradición en el pasado XX y en reclamo turístico masivo en el actual. Popularmente se narra que, con una suculenta comilona de garbanzos con bacalao y espinacas seguido de callos y rematado con arroz con leche, se logró desarmar a las tropas enemigas que bastante tenían con hacer trabajar a su estómago saturado. En otra versión dícese que fueron los locales vencedores de una contienda los que para celebrarlo se dieron a los manjares referidos dejándose desarmar.

No es fácil ganar una guerra con comida, pero el menú del Desarme anda inevitablemente mezclado con las guerras carlistas y parece que se diseñó a medida que ellas fueron desarrollándose entre 1833 y 1876, larga contienda en tres actos principales y desiguales escenarios. Recordemos que el origen del conflicto sucesorio estalló a la muerte de Fernando VII al no conformarse el infante don Carlos María Isidro de Borbón (1788-1855) con la voluntad regia de designar heredera al trono a la princesa Isabel, que sería Isabel II de 1833 a 1868. El pretendiente don Carlos, apoyado por el sector ultrarrealista, decididamente contrario a cualquier mutación del poder inspirada en principios liberales y tardoilustrados, reclamó el trono, mientras la regente María Cristina, para consolidar el reinado de su hija, se apoyó en los liberales. Así las cosas, en la primera de las guerras carlistas, de 1833 a 1840, se vio Asturias involucrada, aunque no sería la única vez.

En junio y julio de 1836 llegaron los carlistas a la capital, contando con algún apoyo interno, aunque todavía debilitada Oviedo por la epidemia de cólera padecida el año anterior. Se había creado la milicia nacional que demostró ser un valor ante la amenaza. Milicianos, sumados al buen hacer de las tropas mandadas por el coronel Ramón Pardiñas y el aviso de la llegada de Espartero puso en huida al carlista militar Miguel Gómez, aunque las cosas no acabaron del todo decididas. Ya el ingenio popular apuntaba la equidad entre los dos bandos con coplillas. Los liberales cantaban: Ya viene Espartero / por el Campillín / matando a Cabrera / y a Montemolín; y los carlistas: Ya viene Cabrera / por los Arenales / matando a Espartero / y a los liberales.

Pero como la cosa se presentaba muy seria, «en el mes de octubre, día 4, sufrió Oviedo las consecuencias de aquella funesta guerra». Y, aunque las tropas carlistas fueron repelidas, el día 19 volvió la partida de Pablo Sanz «viniendo por la carretera de Castilla». En ese ataque fue donde la ciudad se convirtió en escenario bélico y las calles del centro y aledaños vivieron la batalla en la que fallecieron valientes defensores ovetenses… «y esa fue la contienda donde hubo víctimas le valió a la ciudad el título de bien de la patria» o Benemérita que desde 1837 las Cortes le reconocieron y pudo lucir con la Cruz de los Ángeles y los viejos títulos de Muy noble y Muy Leal. Queda escrito que la victoria del 19 de octubre de 1836 fue celebrada y recordada todos los años con una ceremonia. Lo del menú festero actual era entonces improbable.

Entre las guerras civiles de los carlistas, que volvieron a la carga en la década siguiente (1846), los cambios de gobierno, la inestabilidad y las malas cosechas, las cosas no andaban bien para casi nadie. Tal era así que en junio de 1854 hasta el mismísimo y potentado marqués de Camposagrado pidió el cese en la recaudación de impuestos porque la gente estaba exhausta publicando «El manifiesto del hambre». La población, más hacinada en la ciudad, por lo demás poco limpia, estaba expuesta a la enfermedad y el cólera reapareció cruel por momentos.

Aquella gente, en tiempo de bonanza se permitía el potaje de garbanzos clásico, con algo de compango si había. El consumo popular de callos se ligaba al periodo de la matanza, entre octubre y noviembre, adelantado o no según la demanda del mercado. «El aprovechamiento de los callos y de otras partes despreciables de la res es normal, una vez que son tan comestibles como las nobles» y, aunque fuera plato para trabajos duros (campesinos, jornaleros, arrieros que por su oficio difundían recetas de un lado a otro) conquistaron hasta la corte allá por el siglo XVII. Las diferencias en la cocina se debían a variedades locales en el acompañamiento. Aquí se prefieren «pequeños, picantes y pegagosos»; en Madrid son como sábanas con tomate y chorizo.

Por lo que a nuestro tema se refiere, está casi aceptado que el recuerdo de la victoria del 19 de octubre de 1836 contra los carlistas se mantuvo año tras año y se completó al quedar derrotados, cuando se buscó una paz necesaria tras el agitado sexenio revolucionario (1868-1874) con cambio de monarquía y república fallida. El último día de febrero de 1876 «el pretendiente don Carlos (el cuarto) cruzó la frontera de los Pirineos en retirada y Alfonso XII entraba en España». El desarme de las tropas se festejó con un menú de vigilia, sin carne como mandaba la iglesia en la cuaresma, compuesto al parecer de «garbanzos con bacalao y espinacas». La conjunción de los tres platos de tan distinta textura y hábito de consumo se consolidaba mezclando el recuerdo de la victoria asturiana de octubre, tiempo de callos, con la celebración del fin de las guerras en cuaresma, añadiéndose el arroz con leche, postre de tradición ya para los “llambiones”. En definitiva, esto de asociar fiestas y hazañas bélicas sobre la mesa, se hace, como todas las tradiciones, a fuego lento.

Por volver al principio, la sociedad ovetense de la Vetusta clariniana de La Regenta, publicada poco después del fin del carlismo, mantenía las diferencias entre los liberales de don Álvaro Mesía y los carlistas de don Francisco de Asís Carraspique. Era en lo local reflejo de la fragmentación postbélica que aún habría de perdurar. Menos en la mesa.

[Fermín Canella y Secades (1849-1924). El Libro de Oviedo: guía de la ciudad y su concejo (1887). Gijón: Auseva, 1990; Cofradía del Desarme (https://eldesarme.es/)]