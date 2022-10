El blues de Carmina

Hace un rato, mientras veía pasar el paisaje desde la ventanilla del coche en el que venía circulando, he pensado: Probe Carmina, qué sabe ella…

Vale, no tengo carnet de conducir y, además, soy un pésimo copiloto. Pertenezco a esa casta de personas absurdas que viajan con la mirada perdida, incapaz de prestar atención ni a los desvíos ni a los peligros. Me fijo en muchas cosas, pero ninguna de utilidad. Mi mente vuela con asuntos como este de la pobre Carmina. O en cualquier otra cosa minúscula: Mira, un ciervo, qué belleza el vuelo de ese halcón; qué casa, qué paisaje, qué cara de aburrido tenía ese camionero. No es raro que desespere al chofer de turno, al que involuntariamente desconcentro con las derivas de mi conversación.

Últimamente me ha dado por fijarme en las fincas ganaderas. Esa cabaña vacuna pacíficamente paciendo en los verdes pastos de Asturias. Incluso he llegado a sorprender a mi mujer (y, por qué no decirlo, a mí mismo también) preguntando en voz alta: ¿Cómo será esa vida del campo? ¿Sería yo capaz de vivir así? Siento una llamada de la naturaleza que me quiere arrastrar a lo rural. A mí, que nací en un sexto piso del centro de Oviedo. A mí, urbanita irredento, que no tolero las mascotas propias ni ajenas, que podría ser acusado de homicidio involuntario de todas las plantas que he tenido a mi cargo.

No debe ser vida sencilla la del campo. Es un trabajo duro, ingrato, solitario. Pero eso no me asusta. Requiere una sabiduría, una experiencia, una cultura del sacrificio que estoy dispuesto a aprender si alguien mostrase la paciencia para enseñarme. Porque lo que no querría ser es uno de esos místicos que se van a vivir al campo decepcionados por la vida moderna y que pretenden imponer allí una especie de religión pagana de comunión con el medio, un culto a lo bucólico. Y tampoco quiero ser de los que quieren asfaltar los praos, uno de los que se meten con Carmina por ser como es.

Yo quisiera ser un tipo práctico, de esos de cuchu y Land Rover. Sacar partido del viento, saber qué me espera después de un febrero helado. No un yogui que cambie sus planes por el canto de un cuco. Tampoco el borde que protesta por el cuco. Quisiera ser alguien que entiende el medio y lo aprovecha, no una versión campestre del poeta que soy en la ciudad. Ni tener la desfachatez de meterme con Carmina. Ay, Carmina.

Carmina es una ternera de Siero, destetada prematuramente que, en su dolor, muge a más de 70 decibelios, en vez de los 55 que marca una norma escrita. Esa pequeña diferencia acústica ha terminado por darle cierta notoriedad. Pobre santa. Yo, que vengo del mundo de la noche, de la fiesta eterna, que sé muy bien lo que es tener que controlar los volúmenes emitidos para intentar no molestar a nadie, pensaba que en el campo no tenían estos problemas. ¿Acaso no saben esos vecinos que, en el medio rural, puede darse el caso de que una ternerina pinta con el corazón partido cante un blues dedicado a su juventud truncada? Ay, Carmina, qué sabes tú lo que es un decibelio.

Cuando viajo en coche voy soñando con mis gallinas ponedoras imaginarias, con mis tomates, mis lechugas llenas de caracoles, mis vacas. Pienso que soy una versión libre de Pinín, el del "Adiós, Cordera" de Leopoldo Alas. Y la vida es el tren, que me arrebata los detalles de mi vida diaria.

Carmina, pequeña, el tiempo lo cura todo. ¿Es que no tienen corazón tus vecinos? Tú no te quedes dentro ese dolor, sácalo fuera, canta tu canción.