Santos o fantasmas

Finales de octubre, principios de noviembre se ha convertido, de unos pocos años para acá, en una época inquietante. Uno no sabe si habita en la lejana California o en una entrañable ciudad provinciana que rebosa herencias de cultura que ya quisieran todos esos mindundis de lo anglosajón atesorar en historia. Son días para no ser nadie o serlo todo... Manifestarse como el carca y viejuno agarrado a la poética imagen de un Juan Tenorio olvidado, o ser el más guay del barrio pintarrajeado de Freddy Krueger. Alinearse con esas generaciones de mayores abrazados a ramos de flores que teñirán de colores y de oraciones el recuerdo de los suyos; o escaparse con esos que crecieron en la abundancia y en los eslóganes de "sé tú mismo y disfruta" que, cargados de mochilas en medio de la peor "deflactación", se lanzan al derroche olvidadizo; o tal vez, ponerse con esos más pequeños que se lanzan a una vorágine carnavalesca sin sentido, disfrazados de cualquier cutrez fantasmera, sin saber por qué, ni para qué, ni de qué coño va todo este milongueo. (Que dicho sea de paso, también entre los míos se va poniendo de moda una especie de simpleza sustitutiva, algo así como un "Holliween", un carnaval de santos, que poco o nada tiene que decir).

Ceñidos a la incertidumbre de elegir parece lógico y obligado que el más común de los mortales elija por unas jornadas ser un zombie comecerebros, o una harapienta momia o una bruja chic, que atenazan a viejecitos y viandantes un chino-cubo-calabaza al son de un absurdo, ¿truco o trato? Y no preguntes qué significa eso, que ni ellos mismos lo saben. Y ya no les digo nada si en vez de actuar en solitario eligen el asociacionismo pendenciero echado a la carretera gritando por ventanillas de coches pedorreantes eso de: "¡ya está aquí Halloween!"

Pero a mí que me perdonen, soy bastante incrédulo e iconoclasta. Con esas modas y con otras manías y fobias; me gusta mi historia, mis raíces, vivir las cosas con sentido y adoptar estilos y costumbres que para mi vida no solo sean significativas, sino que me ayuden a construirme como persona. Y que me perdonen los afectados y los infectados, que se lo hagan ver, porque de los polvos vienen los lodos.

Os invito a una revolución silenciosa de coherencia cultural, a una subversión de imbecilidades vacías, y que tengamos valor de vivir unos días serenos de recuerdo y de memoria, de homenaje y de compromiso con todos los que pasaron, los que fueron dejando sus huellas en nuestras vidas e historias personales. Pongamos flores en los monumentos de nuestra memoria, los que en cristiano decimos nuestros santos familiares: aquellos que vivieron los pequeños-grandes milagros de cada día, de cada persona. Los que fueron capaces de prescindir de toda cadena y vivieron libres. Los que cada mañana se bañaron en aguas de ternura y alegría. Aquellos que siguieron sus sueños y los hicieron realidad. Y se conmovían y luchaban por eliminar la miseria, el odio, la insolidaridad y la injusticia. Los que mantuvieron la esperanza, a pesar de tanta muerte, sufrimiento y violencia. Y celebraban con gozo las pequeñas victorias de los pobres. Aquellos que nos enseñaron a tejer con paciencia redes de solidaridad... con los más vulnerables, los que lloran, los más humildes... a vivir cerca de los afligidos. Los que son grandes porque no tuvieron miedo a seguir la estrella de la utopía. Los que mantuvieron toda su vida como una búsqueda permanente del Misterio de la vida. Ojalá que estos recuerdos y recordados sean los únicos disfraces que nos pongamos en estos días de memoria agradecida y entrañable.