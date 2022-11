Memoria de San Expedito

No recuerdo que en mi casa se celebrase mucho el día de Todos los Santos. Quiero decir, más allá de que se trataba de una fiesta de guardar, con su misa preceptiva, que mis padres observaban con rigor. Pero no éramos de los que visitaban el cementerio, no llevábamos flores ni fregamos lápidas, ni había una comida familiar concreta. A pesar de que mi abuela materna, cuya larguísima fila de nombres comenzaba con el espeluznante Primitiva (acompañado por otros cuantos que tampoco eran muy afortunados) llevaba la generosa coletilla “de todos los santos de la gloria” para que se sintiera acompañada por las almas puras del cielo en todo momento. Doña Primy, se hacía llamar. Todo un carácter de lengua viva y temible, personaje valiente e ingobernable, un genio huracanado.

Doña Primy era, a su vez, una excelente repostera que se prodigaba poco en tal arte. Tenía varias recetas secretas: suspiros, rosquillas y magdalenas excelentes, cuyos misterios he heredado, pero que en mi infancia apenas pude catar porque eran un bien escaso. Yo era el octavo de ocho hermanos y, para más inri, mi buen progenitor ejercía un derecho de veto sobre aquellos dulces, privilegio de una época en la que comías huevo si eras padre. Ahora todo lo bueno se lo quedan los hijos. Pertenezco a una generación privada de derechos gastronómicos. De manera que, si quería un suspiro de Doña Primy, tenía que abrir aquel armario que tenía llave, destapar la caja de latón, muy poco discreta, y salir huyendo, deglutiendo ya el fruto de mi hurto como un ladronzuelo, como un pícaro. En casa tampoco teníamos unos dulces específicos de Todos los Santos. No se hacían los buñuelos de viento, ni los pestiños, ni los huesos de santo, esos mazapanes rellenos de dulce de yema que se ven en las pastelerías y cuyo sólo aspecto ya te deja los dedos pringosos. Pero sí se hacían, todo el año y siguiendo la receta de Doña Primy, otros huesos deliciosos, anticipo de la gloria eterna en este valle de lágrimas. No esos huesos de santo desconocido, no. Sino los exclusivos y concretos Huesitos de San Expedito. La receta, a base de harina, azúcar y yema de huevo, dejaba una masa reposada que, una vez estirada en tronquitos del tamaño de un dedo gordo de la mano, había que freír en aceite de oliva hirviendo. Un profano diría que eran unas rosquillas sin rosca, con forma de palo. Pero es que hay mucho ignorante en esta vida. Personas que no saben que la repostería es una ciencia matemáticamente exacta y que, aun teniendo los mismos ingredientes y procesos, las proporciones de las rosquillas y los huesitos son ligeramente distintas y, por tanto, los resultados diametralmente opuestos. Mi abuela se prodigaba poco, pero en casa teníamos a Pili, otra mujer de fuerza sobrehumana, que tenía el super poder de pasarse tardes enteras mezclando, amasando y friendo huesitos de San Expedito. Que nos regañaba de mentirijillas cuando nos empeñábamos en comerlos recién salidos de la sartén. Que llenaba bolsas y sacos para los que vivían fuera. Ahora que soy yo el que paga la cesta de la compra, me pregunto: quién sabe cuántos litros de oro de oliva era capaz de quemar e’n una sola jornada. Yo no podía evitar preparar uno con forma de rosquilla, retando así a la fuerza de la experiencia. Pero aquel resultaba ser, con diferencia, el más duro y menos sabroso de la remesa. Son recuerdos muy nítidos que nunca me abandonan, que me asaltan cuando en estas fechas veo esos mazapanes larguiluchos en las confiterías. Tristes deditos de un santo cualquiera. En casa honrábamos a Expedito, mártir romano, general de nombre presto que vivió en el siglo IV, devorando y relamiendo sus crujientes meñiques, anulares y pulgares.