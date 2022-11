¿Qué hacer con el Calatrava?

Se precisa plan director que prevea quizá otros aprovechamientos para la parcela del Calatrava, no cayendo en la triste experiencia habida con vacilaciones y retrasos en la cercana antigua Ciudad Sanitaria. El coste no supondrá excesiva repercusión pública, pues es equipamiento provisional privado quebrado. Pero hay que supervisar todo lo que ocurre en la ciudad. Las dependencias administrativas de las alas han sido parche entre nefasto e ingenuo. El Calatrava es trasto mal encajado en la piel de Oviedo. Será para gestores de una calidad que de momento no hay, aunque los vislumbro para el próximo futuro, en el Ayuntamiento.

Por la misma Corporación del yerro Calatrava se cometieron las barbaridades de derribar el Fontán, salvo la prudencia de mantener Casa Ramón, y el estadio de Buenavista, del arquitecto Jesús Álvarez Meana, habiendo demolido ya antes el alcalde Riera inexplicablemente la gran tribuna Sánchez del Río. En la historia de Calatrava y Oviedo, llena de enredos y temeridades, las mismas alturas del PP, su antiguo general secretario, vicepresidente que fue del Gobierno, advirtió entonces a la Corporación que no debía contratarse al supuesto artista dados los problemas que al Estado estaba causando en Vizcaya. Aquí mismo, un malogrado arquitecto, Jesús Braña Borbolla, tuvo valor clarividente prediciendo el desastre, "arquitectura fallera, de Walt Disney". "Pero tú no buscabas arañar los ojos", es verso para otro Walt, el también genial Whitman. El poeta y su tocayo, citado por Braña en giro por la tramoya oxímoron, ambos cumbres de la cultura universal, renegarían de la visera desvencijada que sí araña los ojos. El barrio, antes Buenavista, hay que evitar mute en Malavista. En absoluto pretendo condicionar los muchos frentes y curros que esperan a Carlos Fernández Llaneza y al equipo que forme. Inolvidable Fraga: "ni tutelas ni tu tías". Va a resultar, en cualquier caso, reto cívico de complicada alternativa para uso integral.