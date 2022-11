El mejor defensor y apoyo de sus alumnos

Escribo estas palabras llenas de cariño, en memoria de mi admirado profesor y queridísimo amigo don Antonio Parrillas, fagotista jubilado del Conservatorio Superior de Música Asturias, de la Orquesta Sinfónica de Asturias y de la Banda Municipal de Música "Ciudad de Oviedo", que falleció el domingo en Oviedo a los 93 años.

La música y los músicos asturianos lloramos tu pérdida pero nos queda la satisfacción y la alegría eterna de haberte conocido y de haber aprendido tanto de ti. Un aprendizaje que estamos obligados a transmitir a nuestros alumnos con la misma entrega y sinceridad que tú hiciste para continuar de esta manera con el ciclo "musical" de la vida.

Querido amigo, querido maestro, querido Parrillas: me ha llegado la desoladora noticia de tu fallecimiento, esa noticia que nadie quiere recibir pero que a todos nos llega algún día, porque la vida es así, en algún momento pasa a ser eterna.

Al igual que en las mejores partituras de música clásica se acaban los compases y finaliza la música, también se ha terminado tu tiempo aquí entre nosotros, pero de la misma manera que queda el resonar de esas bellas melodías, también nos queda el recuerdo y la suerte de haberte conocido, de haber compartido tantos momentos contigo, de pasar tantas horas en tus clases aprendiendo tanto, y no sólo de música que ha sido mucho, de la vida, de ser persona ante todo, de ser el mejor profesor, de amar tu profesión, de ser el mejor defensor y apoyo de tus alumnos, de ser una gran persona como tú siempre has sido.

Recuerdo la época del "Quinteto Reijcha", allá por los 90, agrupación formada por cinco entusiastas alumnos del Conservatorio de Música de Oviedo que, bajo tus directrices y múltiples conciertos por toda la geografía nacional, soñábamos con ser grandes profesionales de la música algún día y todo lo que nos ayudabas y apostabas por nosotros. Hoy en día, todos conseguimos nuestras metas gracias, en gran parte, a ti. Esos y otros muchos recuerdos han forjado mi personalidad, mi amor por la música, el respeto a nuestra profesión y a las personas en general. Gracias, Parrillas.

Echaré en falta tus llamadas telefónicas en las que charlábamos largo y tendido, echaré en falta poder volver a verte, tantos recuerdos, tantos momentos vividos, tanta complicidad, tanto aprendizaje; te echaré en falta querido Parrillas. Siempre te llevaré en mi corazón y siempre formarás parte de los principios con los que hoy enseño a mis alumnos.

En mi aula del Conservatorio, luce el artículo de LA NUEVA ESPAÑA que reseña aquella sorpresa que con tanto cariño el 15 de junio de 2019 organizaron tus ex alumnos, los mejores fagotistas de Asturias y yo, que aunque no haya sido alumno tuyo de instrumento, sí lo fui de otras asignaturas y pasé muchas horas en tu aula, de las que guardo los mejores recuerdos de mi etapa formativa. Somos muchos los que te queremos, te lo has ganado a pulso.

Un fuerte abrazo para toda la familia. Un fuerte abrazo para tu mujer, Angelita. Os quiero mucho.