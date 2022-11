La Vega, del problema a la solución

Dice el refrán que «todo depende del color del cristal con que se mire». Ejemplo de ello es el anuncio de la firma del «Protocolo general de actuación entre el Ministerio de Defensa, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo para la reordenación urbanística y puesta en valor de la Fábrica de Armas de La Vega». Por un lado, los equipos de gobierno municipal y regional, y, por otro lado, la plataforma «Salvemos La Vega».

Las premisas. Firmar un nuevo protocolo. La propiedad pertenece al Ministerio de Defensa. No valorar agravios comparativos en relación a ciudades con terrenos similares; en este caso aún más al haberlos obtenido no solo gratuitamente, sino con aporte de dinero municipal hace 150 años. No admitir barbaridades urbanísticas como romper la unidad espacial del conjunto atravesándolo con la autovía, o no preservar su valor patrimonial.

El problema. Como casi siempre, la ignorancia y malas influencias sumadas al interés económico.

Terrenos actualmente calificados «IC», Industrial Consolidado. Representantes municipales «negocian», su adquisición –y no otra alternativa de las muchas posibles– en pleno proceso de revisión del Plan General Urbano asumiendo una «recalificación a la carta mediante un Plan Especial», propiciando lo que habitualmente se define como «pelotazo urbanístico», introduciendo el uso residencial en el ámbito para ejecutar 1.200 viviendas, parkings, más otros usos lucrativos privados.

Intereses inmobiliarios oscuros y diversos acompañan y confluyen en esta disparatada opción municipal, sin plantearse otra alternativa, admitiendo de mano el pago a Defensa de unos 45 millones de euros, pues Defensa valora sus terrenos no solo como industriales (las edificaciones existentes) sino también con las plusvalías de las recalificaciones previstas de sus espacios libres o fruto de demoliciones.

No obstante «no todo es lo que parece», decía José Saramago, «pero entre el ser y el parecer hay siempre un punto de entendimiento».

La solución. Eliminemos la fuente de conflicto y discordia, «el uso residencial». Propongamos a Defensa la adquisición de sus terrenos por su valor real; manteniendo su edificabilidad y envolventes de edificaciones, o con un razonable incremento que permita complementar y rediseñar adecuadamente la actual trama urbana recalificando sus terrenos para usos exclusivamente de equipamientos, dotaciones y terciario comercial y servicios, manteniendo el industrial.

Hemos pasado del problema a la solución. La valoración actual sufrirá un grandísimo descenso, acercándonos al objetivo común de obtener la fábrica al menor coste posible en beneficio de los ovetenses; abriéndose un abanico inmenso de posibilidades si políticos competentes «negocian» adecuadamente acompañados de juristas y urbanistas.

Se mejoraría la unidad espacial existente abriéndola e integrándola en la trama urbana, con incremento de espacios libres y verdes; poniendo en mercado un ámbito con dimensión supramunicipal capaz de atraer inversión pública y privada; fuente de desarrollo, actividad económica generadora de empleo y trabajo, y capaz de incrementar población estable en momentos tan difíciles como los actuales.