Nuevo arcipreste para Oviedo

Hace unos pocos días nos despertábamos con el anuncio de que en nuestra ciudad teníamos un nuevo "arcipreste", una pequeña nota de prensa que para muchos supuso algo significativo e importante, y para la mayoría de los lectores y conciudadanos les dejó perplejos o indiferentes, pues seguro que a muchos no les interesa, a otros les provoca rechazo todo lo que sea hablar de Iglesia, y a otros los deja ojiplaticos, pues no saben nada de esa figura decimonónica, a no ser vagas referencias de sus estudios de bachiller cuando leían aquello del Arcipreste de Hita…

Más allá de la anécdota y de la mucha o poca trascendencia social, para un número importante de ovetenses, los que todavía mantenemos una cierta sensibilidad creyente y una sintonía con un estilo de vida verdaderamente libertario frente a modas y soflamas contra toda forma de fe que no pase por el pragmatismo y la superficialidad posmoderna, ha supuesto una noticia cuanto menos necesaria e interesante, por lo que significa esta figura y el papel que juega en la vida, el trabajo y la presencia de nuestras comunidades y parroquias repartidas por toda la ciudad y su cordón rural. Fruto de su larga experiencia y una rica e interesante historia (pues aparece en Roma en el s.V como delegado del obispo para las comunidades rurales), la figura del arcipreste suele referir a la persona que desarrolla un cierto decanato sobre las parroquias enmarcadas en el territorio de nuestra ciudad. Se podría decir que el arcipreste es el sacerdote al que el obispo diocesano pone al frente de una zona pastoral con el fin principal de coordinar actividades pastorales y fomentar las relaciones entre los párrocos, las relaciones con los laicos y todas las demás funciones que corresponden a las comunidades en su trabajo diario de evangelización, cuidado de los feligreses y otras celebraciones… Sin meterme en el proceloso y difícil mar del Derecho Canónico, que seguro a muchos aburriría y a otros provocaría escándalo o sonrisa burlona, sí quisiera pensar con públicas y amigables palabras sobre los retos, problemáticas y otras urgencias que se nos plantean a todos los creyentes de esta ciudad y por ende con más insistencia a nuestro nuevo arcipreste; joven y capaz, pero que tiene una ardua tarea por delante, que exige no solo inteligencia, habilidades sociales, capacidades de coaching, sino mucho de mirada profunda, de perspectiva utópica, así como otras habilidades de escucha, propuesta y coordinación. Oviedo, como los grandes núcleos de nuestra región, está sumida en una grave y profunda crisis de creencia y parroquialidad, de eclesialidad y de presencia significativa en la sociedad cada vez más ajena y alejada. Los paradigmas contraeclesiales no se sustituyen a lo Kuhn, sino que se superponen y se suman: el ateísmo decimonónico que se hizo agnosticismo pragmático, la secularización que acabó en religiosidad light posmoderna, el indiferentismo que se transmutó poscristianismo nihilista… y lejos de anularse, se han sumado en el vaciamiento ultramoderno del "no creo y no pasa nada", "me deshago de la institución y mi vida es más libre y exitosa"… Nuestras gentes escuchan menos a su Iglesia, detestan y rechazan los signos sacramentales (bautismos, comuniones, confirmaciones, pertinencias…); nada les dicen los momentos significativos de dolor (apenas se celebran funerales en las parroquias, los enfermos y mayores desaparecen…), los momentos alegres tampoco se presencializan (disminución alarmante de matrimonio o demasiada superficialidad), por no hablar de la acción caritativa que se transmuta en acción civil. El clero y comunidades cada vez más envejecidas y nada significativas, cansancio y sensación de fracaso, incapacidad para encontrar caminos y lenguajes con los que acercarnos a la gente, movimientos neo-conservadores que van por libre o simplemente critican y machacan la eclesialidad. Temores, desesperanza, falta de cercanía con las otras comunidades, reinos de taifas teológicos… Ante este panorama creo que se hace difícil eso de ser arcipreste, ser vicario,… nos tenemos que armar de demasiada utopía en eso de la fe, pero ahora que estamos en Adviento, no perdamos la esperanza.