Un bien público vulnerado

La disolución del recinto de la fábrica de armas de La Vega se programa de manera efectiva desde su cierre en 2012, si bien se inicia diez años antes. No se advierte ninguna improvisación en el proceso de desmontaje de un centro productivo estructurado y organizado en extremo hasta aquel momento. Se liquida primero a los trabajadores para obrar con sigilo y al amparo del silencio. El secretismo impulsa la invisibilización paulatina de un patrimonio cultural histórico relevantísimo, cuyo mérito para Asturias no ofrece dudas. La Fábrica de Trubia y La Vega son dos referencias inexcusables al respecto de la industrialización del Principado a finales del siglo XVIII. Su ubicación, antes periférica, es ahora central y de ahí un factor de vulnerabilidad absoluta. La especulación urbanística no es ajena a la actual miseria de las infraestructuras aún en pie, devoradas por la hiedra y los matorrales que crecen a sus anchas entre las naves.

Antes de 2012, los edificios albergaban la maquinaria, el mobiliario, las oficinas y la documentación de régimen interno y externo. Tras el cierre, se abandona la limpieza de las calles y se omite el mantenimiento de las estructuras arquitectónicas. Los continentes resisten el paso del tiempo y nos evocan una especie de decadentismo decepcionante. La apertura ocasional de La Vega la dio a conocer a los ciudadanos, que apreciaron la singularidad de sus espacios, pero no median proyectos previos ni planteamientos coherentes de nuevos usos, en todo caso diversas ocurrencias improvisadas y sin ningún fundamento. Llegados a este punto, el Ayuntamiento de Oviedo, el Principado de Asturias y el Ministerio de Defensa alcanzan un acuerdo en julio del 2022 para la supuesta preservación de unas dotaciones abandonadas conscientemente a su suerte. El programa inicial explicita el derribo de la colonia de oficiales (1900-1962), un ejemplo impagable e íntegro aún al respecto del alojamiento jerárquico paternalista, el derribo del economato (1884), el pabellón del médico (1884), el comedor de los trabajadores (1900), la central eléctrica (1928), los probaderos de armas y la nave de residuos, sin contar lo que vaya cayendo cuando se encaje la autopista que cruzará la fábrica de parte a parte. Todo ello, en arreglo a un apetito constructivo de primer orden, si bien incomprensible. La dinámica neoliberal fundamenta su ideología en la asignación de un precio y cuanto más elevado, más sustancioso. No obstante, se guarda bajo siete llaves la escritura original de la cesión gratuita del Ayuntamiento de Oviedo, condicionada explícitamente a la actividad fabril. Defensa se erige en propietaria de La Vega, pero esa ocultación alumbra la desconfianza a pesar de su insistencia tozuda. El Ministerio de Defensa pertenece al Estado español, no ha sido privatizado que sepamos, y se mantiene con nuestros impuestos. Su deseo de lucro desmedido en una operación urbanística sobredimensionada y de trasfondo altamente especulativo es difícil de asumir. La fábrica se fundó, creó, ensanchó y mantuvo con subvenciones públicas, por lo cual los depositarios de la misma deben restituirla a la ciudadanía carbayona y asturiana. En este contexto, es sensato exigir a dichas administraciones que reintegren este bien común. Además, todas ellas son responsables de la preservación del patrimonio cultural de La Vega, teniendo en cuenta la pérdida irreparable del monasterio, la demolición del templo barroco (1917) y de la iglesia románica, de todo lo cual solo queda la portada y las tres crujías del claustro bajo. Como es obvio, Defensa no puede devolver este patrimonio histórico cultural de primer orden, pero sí compensarlo con la cesión de La Vega, teniendo asimismo en cuenta que los cimientos de la ciudad palatina también están ahí, mal que les pese. El vaciado del recinto lo devalúa y eso es un hecho incontrovertible, porque se altera completamente su significado desde el borrado de la memoria operacional y laboral. Sin duda, ese proceso ha sido programado a conciencia. No obstante, el recinto es por sí mismo la fuente material más relevante para el investigador, siempre que se facilite su catalogación y estudio. Lamentablemente, tampoco contamos con la ingente cantidad de documentación administrativa y laboral generada durante su devenir. Defensa levantó un primer censo en 1997, trasladado al Archivo General Militar de Segovia. Sus segmentos cronológicos arrancan desde su fundación en 1794 y las fechas de los depósitos oscilan de 1857 a 1999. Otro archivo inventariado posteriormente acredita las secciones de producción, economía, presupuestos, administración y formación desde 1910 a 1980, pero tampoco está accesible. Esconder la documentación, el mobiliario, las pinturas, los prototipos armamentísticos, las manufacturas antiguas, los tornos de los aprendices, la maquinaria, la imprenta, con sus chibaletes y moldes tipográficos, la biblioteca, los anaqueles, los libros, etc, forma parte de un plan preconcebido para destruir esta joya patrimonial y malversar La Vega, definida de manera muy significativa por el señor alcalde Canteli como "terrenos". Este planteamiento, absolutamente reprobable, constituye una forma evidente de desprecio por la historia, la cultura y, sobre todo, el bien común.