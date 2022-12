Ribera de Arriba o la necesidad de transformarse para ganar el futuro

Ribera de Arriba, un pequeño municipio de 22 kilómetros cuadrados y 1.851 habitantes (Censo de 2021), ejemplifica en cierto sentido las ventajas y algunas disfunciones que le reporta su cercanía a una ciudad media como Oviedo que además es la capital autonómica.

Aunque por su demografía (menos de 2.000 habitantes) le correspondería pertenecer, según la tradicional clasificación del INE (Instituto Nacional de Estadística), al segmento del Mundo Rural, otros parámetros significativos para la tipificación del territorio como son la preponderancia del sector primario y la accesibilidad a una ciudad de relativa importancia (más de 50.000 habitantes) obligan a incluirla en una tipología híbrida que exige un análisis específico y una descripción de los elementos que configuran su singularidad.

El municipio quedó organizado a finales del siglo XVI en cuatro divisiones de gran importancia: Palomar, Bueño, Ferreros y Soto. Hoy, y por orden cuantitativo, los núcleos más poblados son Ferreros, El Caleyo, Las Segadas y Bueño.

La instalación de la Térmica de Soto, iniciada en 1957 e inaugurada en 1962, junto con las ampliaciones de 1967 y 1984, supone un antes y un después para el municipio. El extraordinario impacto paisajístico y ambiental que provoca corre parejo con la transformación de la estructura económica municipal y una afluencia financiera que ha nutrido generosamente desde entonces los presupuestos públicos durante varias décadas.

Hoy la industria (fundamentalmente por la Térmica de Soto y en menor medida la Mantequera de Arias) supone el 60,44% del empleo total; el sector primario emplea solamente al 9,60% y la cabaña de ganadería vacuna se ha reducido hasta 645 cabezas, fundamentalmente de orientación láctea.

El territorio está escasamente cultivado, aparece ermo en una gran parte, y traslada una sensación de abandono o desidia, sorprendente cuando alberga una extraordinaria vega que merecería una atención prioritaria en los desvelos de las autoridades políticas y también en las preocupaciones de la propia ciudadanía.

En un mundo en drástico cambio que va a alterar, ya lo está haciendo, las estrategias energéticas tradicionales, con una afectación relevante a la descarbonización y la sustitución por las energías alternativas, la dependencia de una economía monoproductiva en un sector en riesgo debería cuanto menos hacer sonar las señales de alarma y propiciar un intenso y urgente debate sobre la transición energética y sus efectos sobre el territorio, así como la búsqueda de opciones alternativas incardinadas en los recursos existentes en el mismo.

Es en este marco de preocupación en el que quiero situar las Jornadas de debate "El marco de relaciones rural-urbano", celebradas el 15 de diciembre 2022 en el Centro Social La Caballería, en Soto de Ribera, bajo el titulo general de "Territorios equilibrados".

La presencia de ponentes de un extraordinario currículum y una amplia experiencia internacional, como es el caso de Alfonso Vegara, presidente de la Fundación Metrópoli y asesor de grandes proyectos en medio mundo, y de Salvador Rueda (por videoconferencia), director de la Fundación Ecológica Urbana y Territorial, e ideólogo del concepto de "Supermanzana", así como la aportación de Ramón Arndt, ecólogo urbanista del Ayuntamiento de Múnich, completaron un panel que además de realzar la iniciativa y publicitar el lugar resultó sugerente en muchos aspectos.

La lejanía física y la falta de tiempo impidieron contrastar las visiones contradictorias entre el discurso "desarrollista" de Alfonso Vegara y el de la "reproducción sostenible" de Salvador Rueda.

La exposición de Ramón Arndt como ecólogo urbanista y por tanto más en línea con las posiciones de Salvador Rueda mostró una interesante información, con despliegue fotográfico sobre el Plan municipal de uso de la energía del Ayuntamiento de Múnich basado en la potenciación de la energía geotérmica del subsuelo (Plan Geotérmico STEP2040), con el que se pretende cubrir las necesidades de agua caliente de la ciudad en la próxima década.

Las reflexiones de los ponentes más que ofrecer soluciones a la especificidad de nuestros problemas nos invitan a elevar la mirada y nos ayudan a entender por dónde caminan en el mundo interdependiente actual las potenciales soluciones a los problemas ya presentes que se multiplicarán en un futuro próximo.

No se trata de un conocimiento concreto, sino que nos interpela a observar nuestro territorio cercano con preguntas inquisitivas sobre el seguro desastre del "no hacer", de no percibir el gran reto que tenemos delante de nuestras narices.

Si como se expuso en las mismas Jornadas, estas han nacido con la voluntad de continuidad, me atrevo a proponer para el futuro una atención a unas coordenadas que contemplen la problemática local-regional y un esquema de participación activa de los actores que representan los diferentes intereses de la comunidad.

En el programa de las Jornadas figuraba un texto que viene al caso "... el propósito de reflexionar sobre las nuevas formas de entender y ordenar el territorio desde el actual encaje social, económico y cultural entre lo ‘urbano’ y lo ‘rural’".

Un excelente propósito no hollado y sobre el que me atrevo a formular algunas sugerencias como temas objeto de debate sobre el municipio: el carácter disperso de los núcleos poblacionales, su desarticulación y la posibilidad de incentivar una referencia de centralidad social y cultural que aminore la anomia existente y minimice el efecto distorsionado de la Central Térmica; la cuestión del futuro industrial y su acomodación a la transición energética; la reutilización productiva de una extraordinaria vega actualmente estéril, y otras tantas que podríamos citar.

El incremento de los centros públicos –centros sociales, centros culturales, Auditorio, etc.– es una muestra del interés cívico y político de atender las demandas de la comunidad, pero simultáneamente va a poner a prueba la capacidad de gestión del gobierno municipal.

Por ello y después del éxito del arranque de las Jornadas parece razonable que se reflexione con tiempo sobre un proyecto de continuidad de lo iniciado, quizá con cierto carácter rupturista, y en el que la presencia del potente asociacionismo vecinal que tantas muestras da de vigor, eficiencia y servicio a la comunidad deje oír su voz en representación de los complejos y diferentes intereses como corresponde a una sociedad avanzada.

De no ser así, la imagen en cierto sentido bucólica e idílica que trasladan parte de los organizadores y asistentes a las Jornadas y que expresan, en parte, sensaciones compartidas (LA NUEVA ESPAÑA, 17 de diciembre de 2022) carecería de poder reproductivo.

Decía Ramón Arndt que "es demasiado tarde para cualquier cosa dado que estamos soportando el efecto de lo que emitimos hace 30 años y lo seguimos haciendo".

Yo no sería tan catastrofista, pero sí digo: "Ya vamos tarde, así que, por favor, manos a la obra".