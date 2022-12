Carlos Llaneza, una voz que guarda la memoria de la ciudad

La ciudad necesita voces propias que reconstruyan la memoria, que guarden el pasado y el pasar de los días, nuestro fugaz presente, para nosotros y para las generaciones que nos sigan. Entre esas voces sobresale la de Carlos Fernández Llaneza, que presenta estos días el segundo libro de "El Otero". Sobresale por su claridad, su erudición, su buen juicio y su perseverancia. A veces dolido, a veces festivo, siempre ovetense, siempre con la pasión de un carbayón limpio de corazón.

Y realista, porque el caso es que mientras la mayoría perdemos el tiempo en elucubraciones sobre lo posible y lo imposible, extraviados en los sueños, enamorados de la ciudad, otros velan. Los despiertos, los que tienen la piqueta en una mano y en la otra los planes de urbanismo y los pactos oscuros entre quienes tienen la sartén, perdón, la piqueta, por el mango. Y en esta guerra sin cuartel los depredadores, aparte de sus sórdidos intereses, tienen un común denominador: la ignorancia. No respetan el patrimonio porque ni lo conocen ni lo entienden, no aman nuestra ciudad porque sus vidas y la historia de Oviedo son paralelas que ni siquiera se juntarán en el infinito.

Carlos Fernández Llaneza nos avisa de que el tiempo apremia y el silencio es una deslealtad a nuestro Oviedo. No quiero inquietarles más de lo que ya estarán pensando en La Vega y esas otras menudencias que dicen que solo preocupan a unos pocos extemporáneos pelayos irredentos. Miremos donde miremos el tiempo ha ido dejando desolación, errores gravísimos de urbanismo, de construcción, fosas comunes donde enterrar palacetes, chalets, edificios singulares, jardines. Esa otra ciudad perdida que no será ya nunca herencia de las generaciones que nos sucedan. Grandes proyectos como, por ejemplo, el Asturcón o el campo de tiro de la Pixarra que desapareció en la niebla de los disparates una vez ya construido; el privilegiado Tartiere que emigró a un barranco y por muy poco con nuestro Real Oviedo dentro. Dinero por aquí y por allá que se evapora sin dejar más rastro que el charco oscuro de los desaguisados arquitectónicos y urbanísticos, los calatravas, los palacios vacíos y villas magdalenas a precios de Qatar . Sí, miremos donde miremos quedan vestigios que nos recuerdan la ineficacia de nuestros gobernantes y las amenazas para el futuro de la capital: rondas, Vegas, hospitales, fábrica de gas, archivos de valor incalculable que constituyen en sí mismos la mejor historia de un milenio de Oviedo, y etc. Están ahí, como mudos testigos, para nuestra vergüenza. Y para distraernos, para recuperar el tranquilo y social humor de los ovetenses, ¡un edificio de 25 pisos a las puertas de Oviedo! ¡Coño, y por qué solo 25! ¡Ya puestos! Yo propondría 71, a ver si en otro concejo se atreven a uno de 72.

Hablando en serio, no se preocupen por tal proyecto. Si digo esto es porque nunca verán ese edificio. Tardará en crecer como mínimo unos años más que el rápido, ultrarrápido, AVE, que lleva un montón de años llegando sin llegar. Un auténtico milagro de la física, no sé si cuántica. La torre es uno más de las fantasías de la ciudad, quedará en nada. Y si no fuera así, tampoco se preocupen. Me explico, si el bombé tardó en repararse años –hay quien desconociendo nuestra ciudad cree, empujado por las noticias de prensa, que el bombé es del tamaño de Versalles, por los años que han tardado en reconstruirlo– , pues bien, la torre, derivando de esto y aquello, entiéndase Nicolás Soria, el Naranco, el hospital, la Vega, el bombé y etc, etc, pongamos treinta años. Duerman tranquilos.

Pues aún así, el vaso no está medio vacío. Está medio lleno. Cada vez más ciudadanos se unen para defender los intereses de todos y el patrimonio de nuestra ciudad. Sí, urbanistas, arquitectos, funcionarios, profesores, asociaciones, archiveros, ciudadanos, se suman para defender –permítanme decirlo cruelmente– lo que queda. Está medio lleno el vaso porque Oviedo está despertando del sueño hipnótico de la propaganda, las "fake news", de las promesas que una vez y otra se disipan como humo en la tormenta. No hay en mis palabras intención política alguna. La culpa es de todos y entre todos debemos recuperar la cordura y garantizar un digno futuro a la ciudad.

Llaneza nos llama a sumarnos a ese capital humano, a esa milicia. No es la denuncia el camino que elige, aunque a veces sea inevitable el lamento. Llaneza prefiere contarnos cómo fue nuestra ciudad, qué ocurrió para que se malograran tantos tesoros, por qué hemos olvidado tradiciones arraigadas durante centurias; la nostalgia de lo perdido no oscurece la esperanza de la ciudad posible construida con el esfuerzo de todos. Quiere que conozcamos más profundamente Oviedo, porque conocer es amar.

Y las páginas de "El Otero" son el testimonio de ese amor, del orgullo de ser carbayón, y de la lucha por salvaguardar los valores de nuestra ciudad. Gracias, Carlos.