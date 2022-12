Una vida que trasciende

Hace pocas semanas se podía leer en las páginas de este mismo periódico que Esteban Greciet era un periodista ágil, un agudo columnista y buen escritor, pero ahora se puede añadir que, sobre todo, Esteban es una persona excelente y que nos antecede a irse a la otra vida del cielo prometido, en el que creía y deseaba.

Llegué a esta conclusión ayer, cuando fui al tanatorio a rezar un padrenuestro por él ante su féretro y a saludar y acompañar un breve rato a su familia. Me encontré a su viuda, sus tres hijas, varios nietos, su yerno Antonio y no supe distinguir bien si algunos de los chicos más pequeños eran nietos o bisnietos; en cualquier caso entre todos los familiares directos son "casi veinte", me dijeron,

Y encontré sus sonrisas, el bello y elegante luto negro de sus hijas, la cordialidad, las buenas palabras y los mejores deseos de todos. Además, en la conversación salieron a relucir muchos detalles de sus vidas en las que se traducía la amplitud de miras, los trabajos, dedicaciones y generosidades hacia terceros... En fin, se puso en orden en mi cabeza que lo primero y lo más grande que Esteban ha dejado en este mundo –para mi entender– era la trascendencia de su vida. Hecha de rectitud, amabilidad, pasión, esfuerzo, abnegado trabajo, comprensión, alegría y qué sé yo cuántas otras virtudes humanas y espirituales que se han manifestado a lo largo de su vida.

En los últimos treinta años he tenido la suerte de compartir su amistad, gracias a coincidir en intereses de ocio y vida social relativos a la ciudad de Zamora, donde yo nací y en la que él vivió apenas un año de su trabajo periodístico, pero por su apasionado recuerdo se unió a un grupo de zamoranos residentes en Oviedo, que le nombramos "hijo adoptivo", para tomar el vermut los sábados, organizar algunas actividades culturales y compartir la amistad. Un regalo de la vida, la amistad de este hombre magnífico, que deja un rastro familiar que trasciende.