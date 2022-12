"Erraban oscuros" es una obra de lectura rápida que enseguida engancha al lector. La trama en la que convergen diferentes lugares, desde El Caribe, Orense y ya en Asturias las ciudades de Avilés, Oviedo y los lugares de Castrillón, Somiedo, desfiladero de las Xanas, Pedroveya y Las Caldas muestra la capacidad de Luisa Navia-Osorio para mezclar las tramas de corrupción con la mitología asturiana. Los palos de ciego que da la policía en el esclarecimiento de los hechos reflejan esa tendencia a forjarse una historia que dé sentido a su trabajo, pero cualquier parecido con la realidad es una mera coincidencia. Ni trisqueles, ni divinidades relacionadas con el agua, ni la numerología en torno al tres, nada tienen que ver con la rocambolesca historia en la que participan cuatro abuelos, una criada, un matrimonio joven con dos niños, tres policías, un empresario corrupto, una periodista, un friqui, una familia, una prostituta, dos albanokosovares, un solterón acomodado y un ganadero. Las historias se hilvanan con la habilidad de una excelente sastra, de modo que la bisexualidad, el suicidio, los nuevos ricos, la corrupción en torno al carbón y el caso "Marea", la prostitución, los matones, el secuestro, las muertes por una mala jugada del devenir de los hechos y el asesinato conforman un relato típico del género negro.

Si hay una cosa que me ha llamado la atención es la prosa fotográfica en la descripción de los personajes. El retrato psicológico de cada uno de ellos es la evidencia de que estamos ante una mujer que sabe transmitir a través de la palabra la imagen y el estado anímico de cada uno de ellos. Me ha impresionado la sangre fría y el egoísmo de Vicentón al que no le importa el sufrimiento de su familia. La caracterización de Chitina y Xenia evidencia aquello de "nunca sirvas a quien sirvió, nunca pidas a quien pidió". Y qué decir del cotilleo, de la hipocresía del Oviedín del alma reflejada frente a la Basílica de San Juan el Real, así como del tópico del prestigio del que gozan los colegios privados frente a los públicos para una buena parte de la sociedad ovetense. Si el análisis de los personajes es digno de elogio, los paisajes no se quedan atrás. El entorno del playón de Bayas, el desfiladero de Las Xanas, el entorno del Prao Picón, el casco histórico de Avilés hacen a la autora partícipe del dicho: "La Geografía es una disciplina de ver y andar". Esta novela no es el mero relato de una quimera, es la sucesión de un conjunto de hechos incardinados en la realidad asturiana que muestran el conocimiento que posee la escritora asturiana tan bien entretejido en un alarde de aplicar acertadamente la teoría de conjuntos.