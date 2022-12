Entre cajas y trastos varios apareció aquel Belén de madera que un día deseché por su aspecto viejo, sucio y deteriorado. Sostuve las tres protagonistas figuras en mis manos por unos instantes y las estudié alegrándome de que la carcoma no hubiera decidido habitar en ellas: no habían variado su aspecto en absoluto en todos estos años y, sin embargo, una belleza inquietante y extraordinaria emanaba de la dulzura de sus formas. Quizás el que había cambiado era yo. Tal vez, como decía Charle Péguy "hay algo peor que un alma perversa, tener un alma que se ha acostumbrado a casi todo". Sí, hemos cambiado la Navidad por superficialidad y consumismo alocado, hemos perdido lo gozoso porque somos un "alma acostumbrada". Estamos acostumbrados a escuchar que "Dios nace en Belén", ya no sorprende ni nos conmueve ese Dios que se nos ofrece como niño.

Es por eso que en ese momento me visitara mi cita de cabecera: "No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos"; y con ella volví a ser el niño que un día fui. Un pequeño que se despierta una vez al año, o tal vez cada día de nuestra vida, ese al que agradezco sus bostezos de niño indefenso que quiere nacer, que sueña con encarnarse en la pobreza de nuestro mundo, el mismo que sonríe y ríe con la primera mirada que regala a una realidad que necesita mucho de Dios, tal vez demasiado de amor. He aquí el verdadero misterio que toca la puerta del corazón: el regocijo de que dentro de nosotros aún vibra con fuerza, un alma de niño que no se ha cerrado todavía a la posibilidad de una vida más sincera, bondadosa y confiada en Dios. Un alma que, a pesar de nuestro aspecto y condición de adultos con su aterradora superficialidad, escepticismos, desencantos, inconfesables egoísmos y mezquindades, permanece ocupándonos íntimamente en silenciosa presencia, lavándonos la cara para ponernos en presencia de un Dios recién nacido. El Principito, mi querido Principito, lo sabía bien: "Todas las personas mayores han sido niños antes. Pero pocas lo recuerdan"; y si es verdad que un día fuimos inocentes y limpios, ¿por qué no volver allá? ¿por qué no redescubrir lo que significa sorprenderse y conmoverse al contemplar la esperanza durmiendo en un lecho de paja? Así es como se nos ofrece Dios: cercano, indefenso, entrañable, transparente, lleno de ternura. Ante la inaudita estampa, solo nos cabe sucumbir a la certeza de que, a poco que uno entre en contacto con su figura, intuye que la grandeza de Dios envuelto en pañales es nuestro destino último. Tengo en el suelo las cajas de cartón vacías, atesoraban el más grande de los misterios escondidos a los ojos de los hombres, pero por suerte hoy un misterio descubierto. Arranco con sumo cuidado las cintas adhesivas que las mantenían en pie y comienzo a doblar por los pliegues marcados no sin antes enterrar en ellas mis extrañas aspiraciones de hombre maduro. Subiré al desván aquel envoltorio y lo arrinconaré entre cachivaches y trastos. Y lo haré para siempre, no quiero volver a esconder en el olvido aquellas pobres figuritas que, de forma incomprensible e inaudita, esconden el más grande de los acontecimientos que ha transformado y puede seguir transformando la vida de los hombres y mujeres de todos los tiempos. Y ahora, y para siempre, reposan a los pies de mi escritorio, en cada rincón de mi hogar, unas humildes figuras que esconden el más grande de los misterios de amor, de gracia y de perdón.