La misma cantinela navideña

Nuestra ciudad se ha puesto navideña, con sus luces callejeras, sus belenes entrañables, los villancicos, las calles llenas de gentes con sonrisa… pero también se ha puesto impertinente: ¡Qué los colegios no pongan belenes ni hagan fiestas navideñas, que los símbolos y luces no ofendan a los que se la cogen con papel de fumar, que… estamos ofendiditos con estos creyentes trasnochados! ¡Qué cansinos, que ignorantes, que intolerantes, puro stalinismo populero!

La presencia de símbolos o tradiciones religiosas en nuestras calles, colegios, edificios institucionales y otros espacios ciudadanos sigue siendo en nuestra ciudad, como en nuestra maltrecha nación, un problema de esos que se resuelven mal y dejan muchas heridas. Una sociedad huérfana de un marco normativo específico y sujeta a la interpretación subjetiva y caprichosa, con discursos altisonantes, como la libertad de culto y la neutralidad de un Estado aconfesional. Pero, ¿cómo se concreta exactamente eso de la neutralidad del Estado? Ese es el nudo gordiano de la cuestión… No olvidemos que el uso de símbolos se refiere a un principio básico de tolerancia y de libertad religiosa, pero también puede afectar a la identidad cultural, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la libre expresión y manifestación, el derecho a la educación, la conservación del patrimonio histórico-artístico-cultural, etc.

La Constitución del 78 proclama por primera vez en la historia de España, la neutralidad del Estado en materia de conciencia. ¿Es ese principio suficiente para declarar los espacios públicos libres de cualquier representación o simbología religiosa? Todo indica que no. "No hay un marco legal sobre el uso de símbolos religiosos", aquí cada cual entiende el laicidad como quiere… Y lo peor es que en estos tiempos se ha puesto de moda, con una beligerancia que raya en la irracionalidad absurda, la retirada de los símbolos religiosos, de toda referencia de nuestras raíces judeo-cristianas. Qué forma tan simplista de borrar emociones y sentimientos, tradiciones y vivencias que identifican nuestra esencia cultural.

La indefinición legislativa favorece los intereses del poderoso lobby anti-católico, "una estructura estatal que se emborracha de anti-catolicismo". "Los símbolos religiosos deben estar fuera del ámbito escolar, de los espacios públicos, de las calles, hasta del imaginario común, porque la libertad de conciencia es un asunto de cada individuo". La arbitrariedad antidemocrática e intolerante con la que se resuelve hoy este dilema en cada centro educativo, cada colectivo social, Ayuntamiento, asociaciones conlleva "en términos pragmáticos a una cuestión inmanejable que nos está exigiendo un diálogo sincero y tolerante sobre el tema en todos los niveles de nuestra sociedad".

El problema básico es la falta de una legislación específica. Ni la Constitución de 1978 y ni la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 resuelven el embrollo de los símbolos. Hay que determinar cómo se interpreta el principio de laicidad del Estado (que no laicismo), hay mucha confusión. La presencia de símbolos religiosos "no constituye una violación de la libertad de las personas no creyentes, ni coacción, ni ofensa explícita". Son el "testimonio de una cultura" compartida y con fuerte arraigo histórico.

Soy partidario de buscar respuestas del agrado de todos, "sin descuidar el interés de la minoría, pero tampoco de la mayoría". No es una cuestión de superioridad moral, sino de garantizar la libertad religiosa en condiciones de igualdad.