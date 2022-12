Con el fin de año se cierra la carnicería de Juan en el Río Sella, el psicólogo del barrio, aunque él igual no lo sabe. Un lugar abierto que te acogía y en el que siempre se te escuchaba.

Se fiaba y se confiaba en las personas, se trataba a todos por igual, la carne era un lujo, pero todo eso era una tapadera, una excusa para tener un punto de reunión, alguien que te escucha, alguien cerca de la gente.

Hace años, en Rusia, sus cachopos y "el vicio" (un queso brutal), con membrillo, me hicieron la vida más llevadera. Con el paso del tiempo soy más de sabores y de sensaciones que de lugares. No sé por donde empezar porque todo se junta allí. No falta el humor, la risa... Cada cliente que entró durante todos estos años salió mas feliz de allí, porque a cada uno que entró se le hizo sentir como único.

El consultorio perfecto. Los dos (Juan y Feli) daban un concierto cada día de compresión y de amor. Con el tiempo he entendido por qué tenían un banco en la tienda. No era para esperar el turno, era para ver lo que pasaba ahí dentro. He ido miles de veces, profesionales siempre al servicio, siempre acompañando los dos. Un lugar mágico, de personas, de corazones, donde entrabas y salías nuevo. Ahora se cierra, pero ha dejado en todo el barrio un cambio de reglas.

Han sido muchos años desde bien temprano a bien tarde .... Con estas letras quiero agradecer lo que han hecho por mí y por mi familia, también por el barrio y por la ciudad.

Muchos años sembrando muchas semillas (comprensión, cariño) y estando al servicio de la gente. Gracias. Podré olvidar el lugar pero no cómo me habéis hecho sentir. Gracias a los dos por estos años por estar al servicio total de todo el mundo por igual, en lo visible con sus productos y en lo invisible con su compañía y su cercanía. Ahora espero disfrutarlos como dos amigos.