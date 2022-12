Nave y torrecita

Uno de mis autores de cabecera, Michel de Montaigne, antiguo alcalde, escribió sus "Pensamientos", en una torrecita bordelesa. Lo contaron deliciosamente Jorge Edwards en Los encuentros del Campoamor y Uslar Pietri en el Paraninfo de la Universidad. En Oviedo, el Ministerio de Defensa había pactado para La Tenderina una torre tipo Babel. Ahora el Vicealcalde asegura que jamás habrá semejante aberración. Hemos probablemente librado si no todos los epígrafes del siniestro, ¿tigre de papel?, convenio, sí por lo menos la lacerante enemiga al mínimo ¡sentido común! ¿Por qué no reconocer en Bando a Salvemos La Vega, manifestantes y C. F. L. los méritos para que las tres administraciones reculen?

La Torre ha muerto: Se queda en nonnata pero las secuelas contractuales parecen seguir hasta Mayo de 2023. Ya hubo viviendas, unidas a uso fabril directivo, desdeñadas hasta la ruina culpable, que también se reconoce. Una cosa son viviendas en ese u otro suelo y distinta la colmatación ahí en contraprestación para cesiones. Entre desatinos mantenidos: la Autovía por la Nave de Sánchez del Río. Compartimentarla sería desvirtuar la nave, pues su mejor valor reside en la amplitud, como sucedía con el mismo autor en la Tribuna Buenavista. Demasiadas construcciones en ka antigua Ciudad Sanitaria y/o en El Gas para hincar reutilización biosanitaria. Al expiar, Torre y Nave deberían pasar por minuciosa autopsia evitada con el lacerante trazado de la actual autovía "Y" griega, pese a que lo advirtieron entonces clarividentes de la calidad de Manzanares, Cores Uría y Liberto Serret. En definitiva, ineludible preguntarse ¿qué hay de la excavación del eje alfonsí para resituar Templo/ Santuyano/ Monasterio? A evitar improvisaciones y cagaprisas con rediseño de la entrada a Oviedo sin autovía ni si quiera por la Vega o inmediaciones. ¿No son Oviedo la Tenderina, Ventanielles, Espíritu Santo, Colloto, el Rayo…? Aviso a navegantes: Mandemos de una vez al limbo Autovía por Nave. En la dantesca frontera circular Infierno/Limbo, cabe todavía oportunidad. NOTA.- Ojo al Santuyano palatino, Prerrománico e indoeuropeo, el de Gil Blas/Lesage, Selgas, Schlunk, Gonzalo Torrente, Loren Arias, UNESCO, Santa Filomena, Imaginado Bulevar, García Martín…