La crisis según Aliatar

Hay pocas cosas tan bonitas como escribir en tu periódico local. Especialmente cuando ese lugar es una población piquiñina y galana, como la nuestra, y la vida transcurre plácidamente entre recuerdos y leyendas extraordinarias. Yo tengo ese privilegio, el de contar negro sobre blanco las hazañas de una urbe titulada como noble y leal, benemérita e invicta, heroica y buena. Literaria, artística, musical. Vetusta, la nunca suficientemente bien ponderada ciudad.

Durante mis largos paseos, muchos vecinos se me acercan y me comentan detalles de alguno de los artículos publicados. Matices históricos, opiniones personales, preguntas varias que no siempre sé responder. Algunas felicitaciones exageradas o temas sobre los que les gustaría que escribiera algún día. Es muy bonito, le hace a uno sentirse importante dentro de la comunidad. Poco a poco, entre todos, vamos haciendo memoria de nuestras cosas.

La otra parte buena es cuando me toca escribir sobre aquellos personajes formidables que ocasionalmente nos visitan. Talentos muy exclusivos que pasan por nuestra ciudad, por nuestros espacios y nuestros teatros. Que lo hacen además con mucho orgullo porque para ellos también es importante venir aquí. Yo soy un cronista minúsculo que escribe en la sección de local de un diario de provincias, pero vivimos en un mundo tan globalizado que, a veces, les llegan los ecos de lo que dije sobre ellos. Incluso ha llegado a pasar que alguno de esos se ha puesto en contacto conmigo para darme las gracias personalmente. Ermonella Jaho, Ainhoa Arteta, Andrea Motis, Manuel Jabois, Ariel Rot, Amancio Prada…

Fue a raíz de un artículo que publiqué en enero de 2020, titulado "Magia que viene de Oriente", cuando se puso en contacto conmigo, por primera vez, el Príncipe Aliatar. Embajador, manager y representante oficial de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, es un personaje fundamental de las navidades. Algunos le consideran el cuarto mago, igual que George Martin es considerado el quinto Beatle. Aliatar quería hacerme llegar un mensaje de Sus Majestades agradeciendo el entusiasmo de mi artículo. Después, un whatsapp siguió a otro whatsapp, y seguimos hablando de esto y de lo otro. Enseguida nos caímos bien. Es un buen tipo. Gente de mundo. A pesar de sus altísimas responsabilidades y de su fama, es fácil conversar con él.

Desde entonces mantenemos un contacto fluido. Nos felicitamos los cumpleaños, nos picamos con el fútbol, nuestras esposas se han hecho amigas también. Cuando viene por trabajo, una vez que deja preparados los campamentos del Gamoniteiro y del Naranco, busca un ratillo para bajar hasta casa a tomarse un café. Son momentos de alta calidad donde no dejamos tema sin tratar.

Hace tres días, después del multitudinario acto que tuvo en LA NUEVA ESPAÑA recibiendo las cartas de niños de toda Asturias, nos dimos un largo paseo por las calles de la ciudad. Está preocupado, igual que lo estamos todos.

La gente –me dijo– piensa que, con esto de la crisis, nosotros les vamos a solucionar los problemas. Cada vez nos piden más cosas, cada vez objetos más caros. Regalos, todo material. Se olvidan que nosotros empezamos en esto siguiendo a una estrella hace ya más de dos mil años, porque anunciaba una nueva ilusión. Y así llegamos a Belén, donde encontramos a aquel niño que traía un mensaje de paz para el mundo.

Se quedó un rato pensativo, mientras caminábamos, antes de empezar a hablar de nuevo: "Nuestro negocio, Gonzalo, es la ilusión, la fe. Trabajamos para crear niños felices que se conviertan en adultos capaces de creer en la magia. No pueden quedarse solo en los regalos, eso no va a solucionar los problemas del mundo. La fe del ser humano, creer los unos en los otros, sí. Piensa en ti. Cuando eras un niño nos pediste escribir en un periódico y mírate hoy en día. Publicando tu "Paraíso Capital" cada semana en este periódico. Te hemos regalado muchas cosas pero yo puedo leer en tu corazón y esta es una de las que más te han gustado". Entonces me miró con guasa y añadió: "No solo leo tu corazón, también me leo tus artículos, ¿eh?"

Y así continuamos un rato, entre risas y confidencias, arrastrando los pies muy despacio, Naranco arriba, rumbo a su campamento. Buena gente, Aliatar.

Feliz día de Reyes a todo el mundo.