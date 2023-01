El robo de cobre en la iglesia de Priorio

El pasado mes de diciembre llegaba a San Juan de Priorio una dádiva cuyo portador ni era Papá Noel, ni los Reyes Magos. Fue ni más ni menos la consecuencia del compromiso de la Consejería de Cultura una vez que tuvo conocimiento del deterioro de esta iglesia el pasado día 3 de octubre de 2022. Al día siguiente el director general de Cultura y Patrimonio respondía por correo electrónico en estos términos: "Muchas gracias por su escrito e informe. Lo he remitido al Arzobispado y al Servicio de Patrimonio Cultural para valorarlo y comenzar a valorar medidas a adoptar". Así fue y el 12 de diciembre los medios de comunicación difundieron la buena noticia que consistió en otorgar la cantidad de 7.752 euros€para reparar goteras, humedades y eliminación de vegetación en canalones y tejados, ya fuesen de teja curva o de cobre.

Creo que los vecinos de esta parroquia deben mostrarse agradecidos porque la administración ha respondido en tiempo y en forma ante una situación que llevaba asentada en el tiempo desde enero de 2021. La difusión por parte de este diario del artículo "Vegetación y abandono en la iglesia de Priorio" el 5 de octubre de 2022 también ha contribuido a paliar una situación en lo que se entiende como un ejemplo del ejercicio de la ciudadanía activa ante la calma chicha adoptada por el entorno diocesano. Resultaba indignante entrar en la sacristía y constatar que los meses iban transcurriendo y nada se hacía para acabar con esta situación que afectaba a un mobiliario de madera de castaño en el que se custodiaban los ornamentos en fundas de plástico con el fin de preservarlos de las filtraciones del agua de la lluvia, a lo que hay que añadir desde el pasado verano el deterioro del cuadro "El sueño de San José", de estilo barroco, restaurado hace tres lustros.

Sin embargo, esta buena nueva se vio ensombrecida por dos hechos con graves consecuencias. Uno ocurrió unos días antes y el otro un par de semanas después. El primero fue durante el puente de la Constitución-Inmaculada. La página de Facebook Valle de Las Caldas y su entorno dio cuenta el 9 de diciembre del robo de los canalones y bajantes de la capilla neogótica y antigua morgue –hoy almacén– del cementerio parroquial, construido en el año 1897 y en cuya traza se adivina la mano de Juan Miguel de la Guardia. El segundo fue a finales del pasado mes en la iglesia. El robo se centró en planchas de cobre que cubrían dos de los añadidos en 1926 y en 1930.

La profesionalidad de los rateros fue tal que consiguió su objetivo con nocturnidad y alevosía. Cuando alguien se percató de que estaba ocurriendo algo raro ya era tarde. La fechoría había sido consumada. Una pena que alguno de ellos no hubiese sufrido un traspiés y diese con sus huesos en el suelo. La sustracción de este metal, cuya cotización parece que es un trasunto de la del oro, afecta también a la instalación eléctrica que ilumina los túneles de la Senda Verde.

Algo habrá que hacer para controlar a esa gentuza, pero como es harto difícil que se lleve a cabo habrá que pensar en buscar acciones alternativas. ¿Cuál puede ser la solución más oportuna? Se me ocurren algunas. Una puede ser la instalación de más puntos de luz junto con cámaras de vídeo en el recinto de la iglesia, cuya efectividad es posible que se vea mermada porque quienes así actúan adoptarán todo tipo de precauciones para no ser identificados. Otra dotar de cerradura fabricada por un herrero a las portillas de acceso ubicadas en la escalinata y en la parte trasera de la iglesia, pero para lograr que el recinto quede protegido suficientemente habría que colocar una reja acorde con el entorno sobre el muro que delimita por el norte el campo de la iglesia. El inconveniente es que se priva a potenciales visitantes del acceso al campo de la iglesia para contemplar la portada y la rica y variada iconografía que acogen sus canecillos, la espadaña con sus campanas y el tejo. Finalmente, la sustitución de las planchas de cobre de aquellas cubiertas de fácil acceso por otro material que no genere pingües beneficios a los ladrones podría ser otra opción. Las dependencias que acogen a la actual sacristía y a su homóloga, que antaño se conocía como la sacristía vieja, nunca tuvieron cubierta con planchas de cobre; tampoco el cuerpo que une la capilla funeraria construida por don Urbano con el muro oeste de la capilla de la familia Fernández Cortés y mucho menos el porche levantado en el año 1926.

Es hora de tomarse las cosas en serio y adoptar una decisión que garantice la integridad y respeto de este edificio tan señero en el Principado de Asturias, porque todo lo que aquí se invierte procede de los impuestos que los asturianos entregan al erario público. Me consuela que las campanas de bronce –1888– no sean objeto de apropiación indebida. Creo que su seguridad está a buen recaudo por su peso. Intentar hacerse con ellas implica una infraestructura de tal envergadura que no pasaría desapercibida. ¡Menos mal!

Respecto al robo en el cementerio la parroquia tendrá que actuar. Ha pasado un mes y medio y cada vez que uno acude a este campo de la dormición contempla las palomillas que han dejado como testigo de la actuación de quienes trafican con los canalones de cobre. ¿Cuándo serán repuestos? Un interrogante de difícil respuesta. Recuerdo la respuesta de quien regentó en tiempos el cine de Las Caldas, don Luis Rodríguez, cuando el público se quejaba de las deficiencias durante la proyección de aquellas películas. "¿Qué pasa Luis, cuándo se va a reparar el proyector?". Don Luis replicaba: "Sobre la marcha". Lo que ocurre aquí es que la marcha es demasiado lenta diría yo, una especie de marcha a la vista como la que se lleva a cabo en la circulación ferroviaria cuando surge alguna incidencia.

Posiblemente suceda lo mismo con la poda y mantenimiento de los setos que decoran tanto la parte histórica como la nueva. Ni está, ni se le espera, pero parece que así debe ser. Mientras tanto algunos propietarios de las sepulturas siguen pagando la cuota anual, cuya recaudación ni se conoce ni se sabe cuál es su destino desde noviembre de 2019, en lo que constituye el mejor ejemplo de conculcar el principio de transparencia y buen gobierno. Nunca mejor dicho en este caso aquello de "con la Iglesia hemos topao" en el gobierno de la parroquia de San Juan de Priorio.