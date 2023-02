El expediente es la esencia del proceso

Acaba de cumplirse un año de la presentación de la propuesta de Plan Estratégico General de la Universidad de Oviedo 2022-2024, del Plan Estratégico de Titulaciones y del Plan General de Infraestructuras al Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo. Según consta en el acta de la reunión de fecha 31 de enero de 2022, los asistentes a la misma no formularon ni ruegos ni preguntas. Los documentos presentados no mencionaban la supresión del centro universitario Escuela de Minas, Energía y Materiales de Oviedo (EIMEM), condicionada a la modificación de sus planes de estudio por el Consejo de Universidades. Los planes estratégicos sólo hacían referencia a una posible fusión entre la EIMEM y la Escuela Politécnica de Mieres, vinculada al Grado de Energías Renovables solicitado por la EIMEM, y a la reorganización de las Facultades de Ciencias, Formación del Profesorado y Educación, empleando para ello espacios disponibles en el entorno, con el uso del edificio que alberga la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo o las aulas de mayor capacidad de la Facultad de Geología.

Sin solución de continuidad, se inició una campaña de descrédito de la Escuela de Minas y de sus estudios en la que participó activamente el Sr. Rector, contraviniendo el artículo 6.6 Respeto, del "Código de Conducta y de Gestión de los miembros del Consejo Rectoral y del personal directivo de la Universidad de Oviedo" que el propio Rector Villaverde impulsó y aprobó.

El 21 de julio de 2022, la Comisión de Organización y Estudiantes del Consejo de Gobierno, informó favorablemente, por mayoría, la propuesta de supresión del centro universitario Escuela de Minas, Energía y Materiales de Oviedo, condicionada a la aprobación de la modificación de sus planes de estudios por parte del Consejo de Universidades. Decisión que se tomó sin disponer del informe preceptivo del centro universitario según Art. 117.2 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo, y sin estudio económico.

Se iniciaron así dos expedientes administrativos, que son el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento, tanto a las resoluciones administrativas como a las diligencias encaminadas a ejecutarlas. Los intentos que hicimos como ciudadanos para acceder a la Memoria Justificativa, incluida la memoria económica, que hubo de servir de base a la aprobación por el Consejo de Gobierno de fecha 29 de julio, nos fue denegada, al igual que también fue rechazada la solicitud del acta detallada del Consejo Social de fecha 6 de septiembre, reunión en la que el Sr. Interventor General advirtió acerca de la inexistencia de un documento económico. Resoluciones, ambas, contra las que hemos presentado sendos Recursos Potestativos ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que a la fecha están pendientes de resolución.

El 10 de noviembre de 2022 constituimos la "Asociación Think Tank Escuela Minas Oviedo 2050" con 73 socios fundadores, de la que forman parte profesores y alumnos de la Escuela de Minas de Oviedo, directamente afectados, asociación que a la fecha cuenta con 130 miembros. El 21 de diciembre de 2022 presentamos solicitud de personación ante el Consejo de Universidades, el 11 de enero de 2023 escrito ante la ANECA, y el 20 de enero de 2023, solicitud de personación ante la Universidad de Oviedo. La vía administrativa, que es en la que estamos ahora, es la antesala necesaria de la vía contencioso-administrativa. En ella seguiremos insistiendo con todas las herramientas que el Derecho nos permite, ya que no pueden plantearse en vía jurisdiccional pretensiones o cuestiones nuevas que no hayan sido abordadas previamente en vía administrativa.

No es el objeto de esta sucinta tribuna explicar a la opinión pública los motivos jurídicos que soportan nuestras actuaciones, sino el de reafirmar nuestra determinación y compromiso en la defensa de los intereses de los actuales estudiantes de Grado y Máster de la Escuela, que han sido ignorados por los órganos de gobierno de la Universidad de Oviedo. También, la de comprometer nuestro trabajo para impulsar acciones que restauren el legítimo prestigio del centro universitario Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales y de nuestra profesión, que no se circunscribe a las llamadas Ciencias de la Tierra, a las que una agrupación temporal de intereses, punto de encuentro de legos en la materia y oportunistas, pretenden limitar nuestras amplias competencias profesionales. Por ello, continuaremos sometiendo a escrutinio jurídico todas las actuaciones en fase administrativa para fundamentar una demanda contencioso-administrativa basada en hechos probados que evite consumar la extinción del centro universitario mediante su vaciamiento docente.