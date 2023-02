Antes de que sea tarde, mal y nunca

"Después de haber hablado // de haber vertido lágrimas / silencio y sonreído: // nada es lo mismo // Habrá palabras nuevas para la nueva historia…”

"Grado Elemental". González, Ángel

Se menta, de un lado, convenio perniquebrado de inicial protocolo impresentable y, de otro, Salvemos la vega, encomiable signo cívico. Todos tienen parciales razones, pues son inimaginables Oviedo sin La Vega, el entierro en olvido de siglo largo de lo que los cursis llamamos "know-how" o espiral conocimiento / experiencia, aportaciones geniales de Sánchez del Río, enlace con la Historia palatina alfonsí, comunicación norteña de la ciudad... Me acuerdo de Juan Luis Vigil, Gustavo Pertierra, Amador García y otros amigos tristemente idos, Julio Gavito, Fernando Valle, César Orlando González... Todos me enseñaron ineludible envite. Se dan vueltas al rancio recurso compensatorio anti demagógico que correspondería a Defensa pero bien merecería nueva pensada, tras las positivas visitas del próximo Alcalde a Trubia, al Principado y a la Cámara de Comercio, sino el relanzamiento, más y mejor, de la añeja idea industrializadora limpia en el concejo. La comercialización, obstáculo crónico de las iniciativas astures, no disuade para armamento ni biosanidad en La Vega / Trubia. Pasaríamos de plusvalías habitacionales a plusvalías científicas y artísticas y usos vecinales o verdes. Bonísima resultaría la implicación determinante del consejero Borja Sánchez, de tan excelente trayectoria, que se trasladó a Saint Étienne donde reinventan industria a estudiar con lupa.

De gran interés la separación de la autovía de Santullano hacia la fábrica, en la línea proteccionista de antaño no realizada de Joaquín Cores y Liberto Serret sin cruzar las naves. Hay espacio para incluir senda ciclista y peatonal y vegetación arbórea pantalla que bien han previsto técnicos de la calidad de Juan Álvarez Areces y Arturo G. Terán. No deja de ser guiño hacia los que fuimos integrantes de la extinta preconstitucional Defensa del Patrimonio que nos opusimos al actual trazado, también a las iniciativas recientes del concejal Del Páramo y de los vecinos de Imagina un bulevar. Congratula que el Principado y el Ministerio se interesen jerárquica y selectivamente por Industria, Arte, Arqueología e Investigación más que por decadentes guarismos inmobiliarios. Ni soñar, por favor, en rúbricas cagaprisas que los ciudadanos inadmiten. Los europeos vivimos hora decisiva y cuando termine victoriosamente el conflicto ucranio, vendrán tiempos en que el mundo libre no caerá en la utopía costarricense de Paz sin Ejércitos que creíamos desembocadura natural de las guerras. Desde el mayúsculo desliz energético hacia Rusia de Alemania, ¡oh, querida Merkel!, la ingenuidad está en hora baja. El peligro vendrá de donde la autocracia surja. El futuro ha de asegurar independencia europea, Derechos Humanos, Empleo, Unidad vecinal y Medioambiente. ¿Suenan esas generalidades?

Defensa y su nacional Santa Bárbara volverán por sus fueros innovadores contando con dos aliados decisivos para nos, nuevo Ayuntamiento y Universidad, ésta volcada en Investigación, Cultura, futuro social y modernización, incluso robótica.