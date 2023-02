Contra la desigualdad

Oviedo se remanga, y sus parroquias, como siempre, se embarran de la triste realidad. Y todo porque la brecha de desigualdad sigue creciendo de manera imparable; en contra de lo que decía Leibniz, podemos decir que no vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y esto no es culpa de un cielo vacío, ni del silencio de un Dios que juega al escondite, es consecuencia de lo que la Doctrina Social y tantas voces de nuestra Iglesia llaman el pecado social de la injusticia y el pragmatismo explotador.

El neoliberalismo salvaje, las neocolonizaciones de las grandes potencias, siguen proyectando una globalización que marca un panorama profundamente desigual, enriqueciendo de manera exorbitada a una parte pequeña de países ricos, mientras cientos de millones de personas siguen siendo extremadamente pobres. Mientras el 1% más rico acumula casi el 50% de la riqueza mundial, la mitad de los habitantes de esta casa común son más pobres, no llegan al 2% de la riqueza total. Los pobres del Sur malviven con limosnas insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias. No te engañes, todavía hay 828 millones de hambrientos, y lo que es peor, cada cuatro segundos muere una persona a causa de la miseria extrema. Y las principales víctimas los de siempre: los niños y las mujeres. Los países de Sur siguen siendo la despensa alimentaria, de minerales, de combustibles, generadores de riqueza, y paradójicamente nada de eso queda en sus manos, en nada les beneficia y los condena a sangrientos conflictos fratricidas permanentes, alentados por las grandes potencias del Norte.

Que se limen las desigualdades que atentan contra la dignidad humana, que impiden que todos podamos vivir con las necesidades básicas cubiertas y con los derechos fundamentales garantizados, sangrante realidad contraria a las más hondas convicciones creyentes. Que se impulse un desarrollo inclusivo y respetuoso con el medio ambiente. Que se favorezca el papel del trabajo digno como único camino para dignificar la vida y acabar con la discriminación laboral de las mujeres. Que se pongan en marcha las políticas públicas de inserción, y se promueva la participación y la democracia.

Hace más de 60 años que nuestra ONG Manos Unidas, y con ella todas las parroquias de Oviedo, han asumido de manera valiente y evangélica un compromiso con la fragilidad de todo ser humano, y de manera especial con la pobreza de aquellos que sufren de forma más salvaje y sangrante las consecuencias de la desigualdad. Y este año lucharemos cara contra esa lacra desde nuestras implicaciones esenciales: pobreza y hambre, trabajo digno, pequeños agricultores, perspectiva de género, derecho a la educación y a la salud. Invitamos a todos los ovetenses, creyentes y no creyentes, a que este fin de semana se acerquen a colaborar en sus comunidades y parroquias, para hacer, con el compromiso de todos, que «el pan llegue en la mesa de la humanidad», logrando así un mundo donde las personas vivamos libres de pobreza, hambre y desigualdad. Que sean defendidos y respetados los derechos de los más pobres; que trabajemos por el valor y la protección de los agricultores y trabajadores del sur; que empoderemos a las mujeres y a las niñas para que la pobreza deje de tener de una vez por todas rostro de mujer; que no escatimemos esfuerzos por universalizar el derecho a la educación y a la salud de los más pobres de nuestro mundo. No es una cuestión de postureos, hay demasiadas vidas en juego, aunque no los sintamos cerca y parezca que no son reales.