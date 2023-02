Los que no importan

Todavía conmocionados por lo sucedido en dos iglesias de Algeciras, entre condenas, silencios, medias palabras y postureos palmarios, nos despertamos hace ya unos días, en el centro de Oviedo, entre la anécdota, el esperpento y la preocupación; un perturbado que irrumpe en la basílica de San Juan profiriendo gritos confusos que provocaron el pánico, la indignación, el desconcierto de propios y ajenos. Cierto es que no hablamos de los mismos hechos, ni en su gravedad, ni en sus consecuencias, pero tal vez, desde una lectura serena y profunda, crítica y realista, coincidentes en su significación política, social y cultural.

A ninguno se nos escapa que la Iglesia católica, ha sido perseguida de muchas maneras a lo largo de la historia (y esto no significa que olvide o disculpe sus errores, fracasos y pecados como institución). Fue considerada subversiva y peligrosa para el viejo Imperio; un atajo de pervertidos y criminales que cometían atrocidades. Enemiga del progreso y de la libertad. Una Iglesia falseada en su intransigencia represora, perseguidora del conocimiento y de la ciencia. Los mismos totalitarismos, de izquierdas y de derechas, la persiguieron por su influencia ética o por su perversión al difundir ideas democráticas.

El nuevo espacio plural y tolerante en el que vivimos ha reconocido un amplio espacio de acción a la Iglesia (especialmente en su tarea asistencial, social, caritativa, humanizadora…) y a las personas de otros credos, pero no faltan nuevos elementos y señales de conflicto. En concreto, cada vez son más frecuentes los ataques contra la Iglesia católica por parte de personas que dicen defender los valores de la ciencia y la tolerancia; los que no entienden ni aceptan su defensa de la dignidad humana o de la vida. Los que desprecian y deforman sus principios éticos y la acusan de enemiga de la libertad, de intolerante, de homófoba, y de perversa en sus pecados. Y más aún, ataques del odio irracional, de la ignorancia intolerante, pues nuestra Iglesia no solo es perseguida y masacrada en muchos países de África, América central o Asia, de manera virulenta, descarada y asesina; ese germen lo vivimos cotidianamente en nuestros barrios, en los rincones de nuestra ciudad, lo sucedido hace unos días en San Juan puede que no sea más que una anécdota insignificante, aunque molesta; pero lo que vivimos a diario los que nos sentimos Iglesia sí es preocupante: el silenciamiento, la falta de apoyo, el desprecio institucional a todo lo que suene a Iglesia de gran parte de las instancias públicas y políticas; la mofa irracional frente a la labor de la Iglesia y sus gentes por parte de colectivos sociales intermedios de barrio; anónimos, insultos, ataques de poco pelaje en nuestros templos, como tictoqueros que entraron en una iglesia de barrio profiriendo insultos de pederastas, homófobos y otras lindezas; anónimos insultantes, o denuncias traicioneras a cada movimiento que hagan los parroquianos, o zancadillas recortadoras de derechos ciudadanos simplemente porque les molesta todo lo que huela a Iglesia; por no hablar de adolescentes descerebrados, y otros no tan adolescentes, que al pasar por delante de alguna manifestación religiosa comienzan a vociferar excrecencias contra Dios y todo lo que se menea… Y todo esto no lo digo de oídas, sino por experiencia personal, cotidiana y permanente.

Así es la vida, me dicen algunos con resignación, siempre ha habido colectivos que no importan. Pues lo siento, amigo, pero yo no me resigno, porque vivo con honestidad y entrega mi compromiso, porque sin Iglesia, sus valores y entregas esta sociedad sería una mierda. Basta ya de inacciones, silencios y falsas condenas. Demos significado de una vez por todas a una convivencia en tolerancia y reconocimiento mutuo. Que nadie se sienta de menos por decirse creyente.