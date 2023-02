En la dirección correcta

Que las calles de las ciudades rindan homenaje a dictadores y sus adláteres está mal. Aplaudamos pues que una ley haya permitido borrarlos, aunque en Oviedo no hubiese hace tiempo generalísimos, joseantonios ni medallones. Retorcer esa ley para eliminar a fallecidos antes de la guerra admite debate, aunque a lo hecho, pecho, no queda otra. Al calor de esas leyes, y al contraataque, en la capital asturiana ha caído también Indalecio Prieto, el socialista que pidió perdón por la Revolución del 34. Y lo ha relevado García Lorca. Como el primer cambio se hizo de aquella manera en el anterior gobierno y como hubo enfadados que fueron a la justicia, los tribunales anularon ese primer relevo en una veintena, más o menos, de direcciones. Volvieron a la vieja denominación, por poco tiempo, pues, aunque la ejecución hubiera sido irregular, lo que había no servía.

¿Resultado? Hay calles de Oviedo que han tenido tres nombres distintos en apenas siete años. Una tomadura de pelo para residentes, negocios, repartidores...; un gasto prescindible, desde luego. Las mayores molestias han sido para quienes piensan más en trabajar y llegar a fin de mes que en batallitas políticas. Y a la tercera remesa de nombres pocos le han prestado atención, les cuesta recordar cómo se llaman de verdad algunas calles. Esta semana, el TSJA rechazó el último recurso. Ya no hay vuelta de hoja. Las placas ya están en la fundición y se irán colgando poco a poco. Un punto final que ha tardado demasiado en llegar, la gente no merece que le tomen tanto el pelo.