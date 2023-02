La austera elegancia pianística

Las jornadas de piano de Oviedo se han convertido desde hace tiempo en un referente nacional e internacional de este instrumento, añadiendo a la nómina de protagonistas que han pisado el Príncipe Felipe lo más granado del panorama musical. En este caso, la capital del Principado marca el inicio de una gira española de Grigory Sokolov, habitual en las programaciones ovetenses que, con su talento y carisma, se ha convertido en uno de los pianistas predilectos del público asturiano.

El repertorio de esta cita no dejaba de resultar sorprendente, pues no es habitual la inclusión de obras barrocas, pensadas para el clave y no para el piano, en sus recitales. No obstante, su nitidez en la pulsación, su experiencia a la hora matizar el volumen de las frases (ornamentando aquí y allá con un despliegue sobresaliente de trinos) y su recreación en el sonido, trazando cada melodía con suma delicadeza, lograron sacar adelante una primera parte exquisita en la que prevaleció, gracias a la calidez del sonido y a la tenue iluminación, una atmósfera intimista y emocionante tan sólo rasgada por algunas toses incontenibles.

Temas bien contrastados en las suites (números 2, 4 y 7), elegancia en cada uno de los fraseos en "A New Irish" y "A New Scoth Tune" e inteligente uso del pedal para rematar la primera mitad con la brillantez de la "Chacona en sol menor", ante un público rendido a un pletórico Sokolov.

En la segunda mitad aguardaba Mozart. Concentrado y sin aspavientos, el intérprete ruso legó al Auditorio una "Sonata número 13 en si bemol mayor" vitalista y llena de color, imprimiendo su propia personalidad, con un gran lirismo y unos sutiles rubatos en el Andante cantabile que parecían detener el tiempo. Misma línea que siguió el "Adagio en si menor", siempre atractivo gracias a los matices del músico ruso.

Su austeridad, a pesar de los excelentes resultados, se vuelve abundancia una vez ha finalizado el recital, momento en el que la comunión público-intérprete alcanza su clímax y el Sokolov más extrovertido parece divertirse ejecutando una propina tras otras: "Intermezzo, op. 117 n.º 2" (Brahms), "Mazurka, op. 30 n.º 2" y "Prelude, op. 28, n.º 20" (Chopin), "Prelude, op. 32, n.º 2" (Rachmaninov), "Prelude, op. 11, n.º 4" (Scriabin), y "Prelude en si menor" (Bach-Siloti) para decir "hasta pronto" al público asturiano.