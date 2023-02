En la muerte de Adolfo, de la Barreiro

Miguel Buylla Menéndez, de la tertulia "Puritanos" de Rialto, con origen en Peñalba y disolución en Yuppi, coleccionaba esquelas fantásticas que identificaban al difunto por mote. Miguel, peculiar personaje tatuado por su paso legionario africano, tenía en "Abc" y en los periódicos asturianos, en especial éste, filones de curiosas aportaciones que el escritor Lluis Carandell denominaba "Celtiberia Show" en su columna de la inolvidable "Triunfo". Ahora se ha muerto Adolfo Fernández Pérez, al que pocos reconocerían por ese su nombre, pero sí por el de la (Fundación) Barreiro, en la que volcó saberes, bonhomía, talento, tolerancia, discreción, humildad y prudencia.

Dadas mis limitaciones –¡bien por el cambio terminológico constitucional para personas discapacitadas!–, no he podido acompañar a su familia, amigos y compañeros, pero he sentido su pérdida, pues la labor en la Barreiro es admirable, y no olvido, entre otros, a Tere, a Etelvino, a Pablo, Paulino o a Rubiera.

La Barreiro recibe nombre de José Barreiro, al que traté en su exilio del Sur de Francia, empeñado en recopilar toda la memoria, en acepción directa, de los compañeros que habían sufrido los "años de plomo" de la guerra incivil y el franquismo.

Una tarde de "Lloviedo", exitoso topónimo del poeta Fernando Beltrán, me encontré en el despacho de un afamado compañero abogado con un mazo resumen, o índice, de autos y sentencias de Tribunales ad hoc embargando bienes a masones, comunistas y otros desafectos al régimen.

Me llevé aquel libro sin dar cuenta a su detentador, como recuerda la gobernadora Losa Carballido, entregándolo a la Fundación Barreiro, donde ha sido consultado ampliamente. Y es que la Barreiro, de la que me alegra la presidencia del inolvidable Suso Sanjurjo, cubre un espacio archivístico imprescindible.

Ha muerto Adolfo, pero sus obras siguen con la Barreiro.