María Pagés y la fuerza de las mujeres

La primera vez que fui a un teatro a ver a María Pagés (año 2010, en el Palacio Valdés de Avilés) pensaba que asistía a un espectáculo de danza de una bailaora flamenca. No cualquier cosa, no, sino una de las buenas. Ya me habían advertido de que aquella había salido, con dieciocho años, en la película que Carlos Saura había dedicado a esta cultura. Y me equivoqué. Lo que vi no fue a una señora bailando flamenco muy bien, con mucho arte y mucho duende, palabras creadas para explicar lo inexplicable. Lo que presencié aquella noche fue a una fuerza magnética de la naturaleza hipnotizando al público, que llenaba la sala, absorbiendo su voluntad y su juicio para después, de golpe, devolverlos a sus vidas siendo personas distintas. Aquella noche tuve el privilegio de observar una de las reacciones más emocionantes de entre todas las que he vivido siendo parte del público: un centenar de personas esperando a María Pagés en la puerta de salida de artistas del teatro para acompañarla caminando hasta su hotel sin dejar de aplaudir ni un sólo momento, y aun allí, seguir dando palmas entre vítores y guapas un rato largo después de que desapareciera.

Desde entonces y hasta ayer, he visto varios espectáculos de María Pagés: bailando a Niemeyer; en su espectáculo "El paraíso de los negros"; compartiendo escena con Carmen Linares… Y siempre caigo en la trampa de mi subconsciente. Pienso que sé lo que voy a ver. Que me va a gustar pero que ya no me va a sorprender. Y me equivoco. Es un error entender "De Scheherezade", la última creación de María y El Arbi El Harti, como un espectáculo de danza por mucho que sea el que inaugura la Temporada de Oviedo 2023. "De Scheherezade" es una experiencia entre culturas, es la historia del Mediterráneo y del desierto, es la leyenda del viaje infinito de los nómadas. Es la versión definitiva de las "Mil y Una Noches", el más famoso cuento de cuentos jamás narrado. Pero, sobre todo, es el grito de guerra del género femenino. "Soy fuego y luna, vengo de un secreto viejo" rezaban las cantaoras mientras la Pagés movía sus brazos imposibles. La coreografía ideada por María para dibujar esta historia, con un cuerpo de baile de otras ocho mujeres de raza, logró transformarse en animales salvajes, en jornadas de caza, en el útero vivo de una mujer a medianoche, en el árbol de la sabiduría, en un ejército antes de la batalla, en un río que corre serpenteante, en la arena del desierto azotada por el viento. Todo antes de dejar a María rodeada por todos pero sola. Sola delante de su cultura flamenca, de su experiencia vital como mujer, sola delante del público y sola delante del mundo. ¿Y qué hace ella? Baila. Baila, baila, baila. Se contorsiona, se retuerce, taconea con fuerza. Nos reta a todos, a su gente, a su pareja, al público, a su pasado y a su destino. Nos grita que si las mujeres han sobrevivido a tantos siglos en una lucha desigual frente al poder de lo masculino no es por debilidad, sino por fuerza. María es Scheherezade y sus cuentos, su capacidad de narrar para vencer, de bailar por encima de los pesares, le salvan la vida cada anochecer. Es un ser individual, pero todas las mujeres lo son, todos los humanos lo somos en realidad en lo más íntimo de nuestras soledades. Ahí estaba yo, que había ido a ver un espectáculo de danza flamenca, a una artista que presumo de conocer bien, viendo los últimos compases de "Scheherezade" en los que María y las otras bailarinas, ocho historias con nombre de mujer, caminaban hacía la puesta de sol. Abandoné el Campoamor siendo más sabio, porque acababa de regresar de un viaje por las más exóticas culturas a través del tiempo. Venía de trascender a mi esencia, a mi masculinidad, a mi propio género. Me quedé pensando en El Arbi El Harti, el poeta que pone letra a los sueños de la Pagés. Cómo se sentirá al ver que, por una vez, es la musa la que absorbe y transforma las ideas y la que se lleva los aplausos. Y eso me llevó hasta García Lorca, guardián por derecho del alma rasgada de Andalucía y de su corazón femenino. Creo que habría sentido mucho orgullo de conocer a una mujer así, a una hija de su tierra. Y que tendría que reinventar toda su poesía, y que lo habría hecho con gusto, si hubiese visto bailar a María Pagés.