Los cálculos de "Pravia"

La vida va dándome suerte casi diaria de rescatar trozos pasados como el inacabable "París" de Vila Matas / Hemingway, la "Casablanca" / "Everybody Comes to Rick’s", de Burnett / Alison, o el Paraíso adolescente de Proust y demás clásicos. Ya he contado, v.g., la emoción del resurgir de Lito, recluta conmigo en la Compañía de Incidencias de El Ferral. Recién también me electriza José Manuel Álvarez, "Pravia", siempre ahí, pero al que no recordaba desde las constituyentes que trajeron la Democracia. Hubo de ser común amistad con Julián Ariza, compañero suyo en la cárcel de Carabanchel, para que Pravia resurgiese en la presentación de "El precio de la libertad. Cálculos electorales", editorial Punto rojo, resitúa a mi amigo en la política tan cambiada medio siglo pasado. La segunda parte es análisis matemático de la perfectible representación desproporcional apenas corregida.

Dos veces estuve en la harina de la opacidad para la perfección representativa del sistema electoral. Una, la división de Asturias en circunscripciones. El resultado está siendo contestado por algunos que en su día lo implantaron. Son los casos de IU / Partido Comunista, al que eclipsó la añagaza de los primeros sondeos en el concejo de Grado, y de la distribución de senadores autonómicos que contó con el entusiasmo del antiguo PP, anterior a la llamada refundación. En ambos casos, fuerte cortoplacismo, favorable entonces a PCA y PP, bajo el manto rigorista de Bernardo Fernández, constitucionalista de primera, que representó al PSOE en las negociaciones. Mi admirado Jesús Arango se pregunta hogaño, "¿Por qué tres circunscripciones asturianas en lugar de cuatro?" Variando tercio, en la Ley catalana, el voto payés gerundense vale doble al barcelonés urbanita y así la representación independentista consigue sobrevalorarse. Pravia proviene académicamente, en exitosa mezcolanza, de Ciencias Exactas y del módulo político de Carabanchel siendo su estudio herramienta del que el futuro debería valerse. Por lo demás, presta reencontrar a buen amigo.