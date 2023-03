El Padre Vinjoy, un ángel para la infancia

Teniendo noticia de que este año se van a celebrar distintos actos para conmemorar el centenario de la Fundación "Padre Vinjoy de la Sagrada Familia", quiero aportar mi granito de arena dando a conocer la figura del sacerdote que se incluye en la designación de la Fundación.

No en vano desempeñé tareas formativas de todo tipo en el colegio de sordos que existió en la avenida del Cristo.

El nombre y apellidos del Padre Vinjoy eran Domingo Fernando Fernández-Binjoy y Pérez de Trío. Nació el 12 de mayo de 1828 en Castropol. El sexto de ocho hermanos. Sus padres, sin bienes propios, pobres, vivían de su trabajo al servicio de terceros.

No sabemos nada de su infancia, pero una cosa segura es que fue educado como cristiano, ya que hubo siempre muchos sacerdotes castropolenses.

En la familia no había pan ni acomodo para todos. Ya uno de los hermanos mayores emigró a Francia, en donde trabajó en un colegio de segunda enseñanza como mayordomo. Domingo, obligado por la necesidad, emigró, dejando a su familia y el pueblo en el que había nacido.

Fue a pie desde Castropol a Oviedo y desde Oviedo, también a pie, a Madrid. Allí se ganó el pan por breve tiempo trabajando como dependiente de un comercio. Después se puso al servicio de una familia aristocrática.

Regresó a Oviedo, aunque no sabemos en qué fecha, como tampoco sabemos cuándo empezó sus estudios eclesiásticos, circunstancia que hizo posible que lo conociera Don Fernando Argüelles, canónigo de la catedral de Oviedo, el cual en 1859 fue nombrado Obispo de Astorga. Conocedor de la valía de Domingo, lo adoptó como mayordomo y lo llevó con él a Astorga.

Allí fue ordenado sacerdote en 1864. Muerto el Obispo, el ya Padre Vinjoy regresó a su tierra. Se estableció en Oviedo, con domicilio en la calle Santa Ana, número 10. Fue nombrado Sacristán Mayor de la Catedral. Se distinguió por la atención a los pobres y por la visita frecuente a los presos.

En el año 1876 tiene que renunciar al cargo de Sacristán Mayor por "asma pertinaz" y, por consejo de los médicos, traslada su domicilio a la parte alta de la ciudad, en la calle del Fresno, hoy Pérez de la Sala, número 2, contigua al depósito de aguas más antiguo de Oviedo, en donde muchos años después se construyó el Auditorio "Príncipe Felipe".

Y aquí comienza la segunda etapa de la vida del Padre Vinjoy, que es por la que ha pasado a la posteridad.

Era el año 1876. Quiso Dios que llegaran a su casa pidiendo ayuda dos niños huérfanos de Aller. Don Domingo los acogió en su casa y desde ese momento empezó a ser "servidor, padre y maestro de aquellos infortunados, pasando los días y las noches junto a ellos, y por las calles y plazas, villas y aldeas, mendigando lo preciso para proporcionarles el alimento y vestido corporal y la educación moral e intelectual en su primera edad". Son palabras del mismo Padre Vinjoy, escritas en la introducción al reglamento por el que se regían.

El Padre Vinjoy no tenía medios propios, por eso mendigaba. ¿Cómo? Señalando con su mano izquierda a los niños huérfanos y mirando a la vez a las personas a quienes imploraba una ayuda. Decía: "Para mantenerlos y educarlos". Acompañado de los niños, el Padre Vinjoy llegaba hasta los últimos pueblos de Asturias con un carrito de un solo caballo.

Los huérfanos mostraban un cartelón en el que estaba escrito "Limosna para los huérfanos". Los niños iban en dos filas cantando cánticos religiosos y pasaban la noche con el Padre Vinjoy en la escuela, durmiendo sobre los bancos; su protector comía con ellos y no se separaba ni un momento de su lado.

Muchos ayuntamientos destinaban del presupuesto carcelario alguna partida para el sostenimiento del centro de huérfanos "porque no cabe duda que más de la mitad de los chicos que usted y el Padre Campoamor recogen, mantienen y educan, serían huéspedes continuos de las cárceles". Esto decía un católico de Gijón en una carta publicada en "El Correo de Asturias" el día 17 de junio de 1908.

El lema que guiaba al Padre Vinjoy era este: "El hombre, por pequeño que sea, ha nacido para grandes cosas". Este lema vale por todo un tratado de pedagogía. Por eso, el Padre Vinjoy consiguió que muchos de sus hijos espirituales llegaran a ser sacerdotes y maestros.

Llegó a acoger en su casa a dieciocho huérfanos. Con la ayuda de un canónigo amigo, el Padre Vinjoy logró construir, frente a lo que sería años después el colegio que hemos conocido y en el que hemos trabajado, una especie de escuela-hogar. Hasta cuarenta huérfanos llegó a acoger.

Un año escaso antes de su muerte, entregó el Fundador del Asilo, en manos del Obispo, la obra que, sin ese apoyo, es lo más probable que hubiese desaparecido.

En la madrugada del domingo 11 de abril de 1897 falleció. Fue enterrado en el cementerio de la parroquia de San Pedro de los Arcos. "Dios habrá concedido al inolvidable sacerdote descanso eterno, premiando con la corona de los justos sus excepcionales virtudes". Así se relataba la muerte y despedida de don Domingo Fernández Vinjoy en "El Carbayón" de Oviedo, el 13 de abril de 1897.

En 1906 se abrió el nuevo colegio. El terreno y toda la obra se adquirió y se construyó con el dinero que sobró de lo recogido en toda la provincia para formar un batallón de voluntarios que irían a defender la posesión de Cuba contra los norteamericanos.

El batallón no llegó a embarcarse ya que España perdió la guerra.

En 1909 se hicieron cargo del colegio los Hermanos Maristas, a petición del Señor Obispo. Este colegio llegó a tener ciento veinte alumnos. El 2 de julio de 1917 fueron trasladados en una solemne procesión los restos del Padre Vinjoy desde el cementerio de San Pedro de los Arcos al colegio de huérfanos. Los restos se colocaron en la pared derecha de la capilla.

La fecha de la constitución de la Fundación fue el 14 de julio de 1923.

Pasaron los años y en España se declaró la Guerra civil. Cuando el Asilo empezó a ser blanco de los cañones no quedó más alternativa que abandonarlo. Al levantarse, finalmente, el cerco, el Asilo era un montón de escombros. Lo que habían perdonado los obuses acabó siendo objeto de pillaje y vandalismo. Todo fue saqueado o destrozado.

Ni siquiera los restos del fundador del Asilo fueron respetados. Desde que terminó la guerra hasta el año 1962 el Asilo estuvo cerrado. Fueron los padres de hijos sordos los que influyeron para que el Asilo fuera ocupado, no por huérfanos, sino por carentes de audición. Muchos padres asturianos que tenían hijos sordos los enviaban a Bilbao, al colegio de Deusto, y, sobre todo, al colegio de La Purísima, en Madrid.

Comenzaron a poner los cimientos de un colegio nuevo para sordos. Pero, de acuerdo con el Señor Obispo y el Gobernador de la Provincia, se optó por acondicionar como colegio para sordos el que había sido asilo para huérfanos. Éste abrió sus puertas en 1962. En todos los cursos eran unos ciento cincuenta niños y niñas los que vivían en régimen de internado.

Al finalizar el curso 1992-1993 se cerró el colegio de niños sordos en espera de un nuevo destino. ¿Cuál fue la causa de que durara tan pocos años? Por la llamada "integración", que pretende que los niños, no sólo sordos sino todos los que tienen alguna discapacidad, se eduquen junto a los demás niños.

En 1926, quincuagésimo aniversario de la fundación del Asilo, se erigió un pedestal a la entrada del Asilo, al lado izquierdo. Sobre él se colocó, en el año 1965, un busto del Padre Vinjoy, realizado en bronce por la escultora asturiana doña Covadonga Romero.

Yo le pregunté si había modelado el busto inspirada por alguna fotografía del Padre Vinjoy. Me respondió que no, porque no había ninguna foto de él. Se había inspirado en el cuadro que pintó Augusto Junquera en 1910 con el título "Enseñar al que no sabe" o "Padre Vinjoy", que se conserva en las oficinas centrales de Unicaja, en Oviedo.

Este busto ha visto pasar cientos de niños sordos. Ahora, con muy buen criterio, está puesto a la entrada del nuevo colegio situado en la avenida de los Monumentos, número 61 C.

Nuestro admirado y querido Padre Vinjoy es el ángel tutelar puesto por Dios para que la obra que él inició siga produciendo frutos.