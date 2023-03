José Luis Falcón: el "no" no existe

La perseverancia es el secreto de todos los triunfos", Víctor Hugo.

El pasado domingo recibíamos la triste noticia del fallecimiento de José Luis Falcón Tovar (q.e.p.d.), persona muy querida en Tribuna Ciudadana y referencia ineludible de una de mejores y más fructíferas etapas de la asociación.

José Luis, como bien decía el presidente de Tribuna, Pedro Sánchez Lazo, en la hora de la despedida, "era, aparentemente, persona distante, pero entrañable y afectuosa en la distancia corta". Y así era y así fue mi experiencia cuando lo conocí, una fría tarde otoñal del año 2005 en el auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, cuando se me acercó, con seriedad y cierta "distancia", y me dijo que era el tesorero de la asociación, que me veía con cierta asiduidad en las actividades de Tribuna, de la que yo era socio de base, y que si me gustaría entrar en su junta directiva. Le dije que sí, que me presentaría en las próximas elecciones y a esperar el resultado. Finalmente, salí elegido, y aquella "distancia" inicial se terminó convirtiendo en afecto y en un aprendizaje constante gracias a sus consejos, que hoy configuran, muchos de ellos, la hoja de ruta a seguir en la organización de eventos culturales y en el devenir diario de Tribuna.

Falcón –así lo llamábamos todos, incluso algún miembro de su propia familia– era una persona obstinada (en el buen sentido de la palabra), luchadora y perseverante, y que cuando pretendía algo, persistía hasta conseguirlo. Gracias a ello, Tribuna Ciudadana pudo tener un local permanente como sede, la que hoy es nuestra casa; se consiguió tener una estabilidad económica que posibilitó ciclos y actividades que quedaron en la memoria de los ovetenses (el jazz, el flamenco, el teatro, diversas publicaciones, viajes…); vinieron personalidades de la relevancia de Antonio Gamoneda, Victoria Camps, Enrique Morente, Santos Juliá, Rocío Molina, "El Brujo", Eileen Ivers, etcétera. Para él no existía el "no" por respuesta, y empresarios e instituciones terminaban claudicando ante su demanda, como todas aquellas personas que encontraba en cualquier lugar y terminaban, por su insistencia, como socios de Tribuna, siempre buscando recursos y el crecimiento de nuestra asociación, referente cultural en Oviedo, en Asturias e incluso en España.

En la actualidad no corren buenos vientos para la programación de actividades culturales; sí, hay mucha actividad, pero cuesta mucho sacar adelante una programación de altura y, tal vez, algunos no tengamos el poder de convicción de Falcón, y por ello, echamos mucho de menos la altura organizativa que tenía y su capacidad para conseguir apoyos y recursos. Pero también lo echamos de menos por ser un directivo responsable y presente –era raro no verlo a diario en la sede de la asociación o en las actividades que llevábamos a cabo en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA–, y amigo de sus amigos, aquellos que lo eran para siempre salvadas las distancias iniciales.

Querido José Luis, es la hora de la despedida, pero tu impronta y tu forma de actuar quedan para siempre como legado que nos dejas, y también el recuerdo de tu persona, como amigo, en tu querida Tribuna Ciudadana y entre todos los que de verdad te apreciábamos.