Pajarón hace terapia en el Campoamor

Existe una vieja polémica por saber dónde está la línea que separa la cultura, como concepto, del entretenimiento puro y duro. Pretender ser el listo que sabe trazar esta frontera es un riesgo que, personalmente, me niego a asumir. ¿Joaquín Pajarón en el Campoamor es cultura? El monólogo es una forma de teatro y la comedia es un género, así que se podría entender que sí. Sin embargo, Pajarón llega a este espacio para recibir en persona los aplausos que se ha ganado en internet como fenómeno viral. ¿Es un actor o es un youtuber? Quizá la primera pregunta que no sé contestar es qué es ser un youtuber, un instagramer o un tiktoker, y en qué se diferencian de un actor.

En cualquier caso, no es tan fácil, para ningún espectáculo de cualquier tipo, vender el aforo completo del teatro Campoamor, el gran templo de la cultura de nuestra ciudad. Más de mil cuatrocientas entradas. Hacerlo en menos de una hora puede considerarse un hito. Joaquín Pajarón (Teatinos, 1978) puede presumir de esto con su espectáculo "Supercentráu".

Con un show lleno de guiños de asturianía delirante, en un escenario decorado con cajas de sidra (encontrando incluso el momento para escanciar un par de culinos y para echar de menos unas patatas tres salsas), Pajarón salió al escenario calentando los ánimos con el "Thunderstruck" de AC/DC a todo volumen. A partir de ese momento fue hilando todos sus chistes, con fuerte raíz en lo cotidiano, ante un público que le regaló un latigazo de carcajadas al final de cada frase durante más de dos horas de humor blanco.

La fórmula es conocida: se fabrica un personaje disparatado y un alter ego que intenta aportar algo de sensatez sin lograrlo. En este caso ese papel sobrio recae en su terapeuta imaginaria, que sirve de hilo al que regresar una y otra vez al monólogo después de los largos desvaríos del descabellado protagonista. Por encima de toda su espontaneidad, Pajarón hace comedia a partir de un texto muy trabajado, basado en una mezcla bien elaborada de observación y pensamiento absurdo, dejando la puerta abierta a pequeños acentos de improvisación.

A veces le damos vueltas muy largas a cuestiones sencillas. Pajarón ha llegado a nuestras vidas desde nuestro propio teléfono móvil, aprovechando un medio de comunicación contemporáneo, unas plataformas históricamente novedosas, pero la fórmula es tan antigua como el mundo: hacer comedia a partir de lo pequeño, de nuestros propios recuerdos. Conseguir que digamos: "Ye verdad, a mi pasome eso". Esto le ha llevado a una gira triunfal por todas las ciudades de España porque asturianos nostálgicos los hay en todas partes y porque, además, ese cocktail de acento y humor rápido hacen gracia.

Me dio por recordar que en Cádiz abren el Gran Teatro Falla, su templo monumental de la música clásica, para celebrar en cada carnaval la gala de las chirigotas. Una gran conquista popular. El domingo, un público mayoritariamente no habitual llenaba las butacas del Campoamor para reírse de sí mismos con Joaquín Pajarón. Es una buena noticia.

Al final, un cómico emocionado por triunfar en casa, en esas tablas que son las mismas de la ópera, de la zarzuela y de los premios "Princesa de Asturias", hizo un homenaje a su padre en forma de imagen proyectada en el fondo del escenario y se grabó a sí mismo con el móvil mientras los espectadores echaban humo por las palmas. "Three Little Birds", de Bob Marley, servía como punto final para las desventuras de Pajarón y su terapeuta. El mensaje no dejaba lugar a la duda: la risa es la mejor medicina para el alma.