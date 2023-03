Los excesos de «El Avaro»

Momento para una confesión friki: me leí «El Avaro» de Molière cuando era un colegial. Me gustaba mucho leer teatro, lo cual no se podía considerar ya una frivolidad, sino directamente una rareza mayúscula, un comportamiento excéntrico y fuera de rango en un adolescente. Pero siempre se puede ir más allá. Quise hacerme el estupendo gafapasta (sin gafas) y decidí probar con un autor que me pareció muy francés, muy intelectual. En algún momento debí fantasear con la idea de que aquello le iba a resultar absolutamente irresistible a un sector amplio del género femenino. Resultó que no, el plan fracasó estrepitosamente. A cambio, disfruté de una lectura sorprendentemente fresca y divertida. Nada que ver con lo que había prejuzgado. Pensaba que los clásicos debían ser sesudos y espesos, pero no.

Sin embargo, han tenido que pasar treinta y cinco años hasta que he tenido la oportunidad de disfrutar de una representación de «El Avaro» sobre las tablas de un teatro. Por otra parte, esta larga espera se ha visto compensada por unas condiciones óptimas: cuatro siglos desde el nacimiento de Molière, el grupo «Atalaya» en su 40 aniversario, cuatro nominaciones a los premios «Max», el Campoamor como un valor en sí mismo y, sobre todo, una Carmen Gallardo soberbia en el papel de Harpagón, el codicioso protagonista. Pero claro, tantos años… Cuando se lee una historia, uno aporta de su imaginación los escenarios, los aspectos, las voces. Y todos mis recuerdos habían quedado desdibujados ya en la nebulosa de la memoria. Recuerdo un fuerte sentimiento de identificación con el intrépido Cleanto y también un tierno amor hacia la inocente Belisa. Pero luego uno se sienta en la butaca y debe renunciar a lo imaginado porque la propuesta viene servida. Como era de esperar, nada en «El Avaro» de «Atalaya» se parecía a mi recuerdo. La propuesta que nos ha traído la histórica compañía sevillana es un musical de ritmo vertiginoso que pone el acento en el trabajo actoral y en un juego de puertas de ida y vuelta, único elemento escénico de la propuesta, que sirve para explicarlo todo. Casi se podría considerar como un ballet milimétricamente medido. Los personajes pasan la función cargando con su instrumento de entrada o de escape dando rienda suelta a una interpretación histriónica, casi bufonesca. Chillan, se contorsionan de manera exagerada con cada palabra que pronuncian. Se pasan la obra corriendo, brincando. Si bien tardé unos minutos en coger el tono general, una vez que te metes en la estética, la propuesta resulta deliciosamente divertida precisamente por esos mismos excesos. Esa ponderación de todos los sentimientos, esa manera de subrayar el texto de manera gestual acaba por proporcionarnos la idea de que todos los personajes saben que no son blancos, pero todos justifican con vehemencia sus propias miserias, y no tanto las ajenas. Ninguno es puro, pero siempre hay alguien peor, así que todos se creen con derecho a transgredir las normas. Esa tendencia de moralidad compensada que describe Molière en 1668 puede considerarse el signo de los tiempos en nuestra sociedad actual. En este escenario de perversiones individuales, el personaje más limpio termina siendo el propio avaro Harpagón, o mejor dicho, la tierna interpretación que hace de él la grandísima Carmen Gallardo. A pesar de sus muchas miserias de carácter, siendo como es el villano de la obra, el más puro de todos los amores que se retratan es el suyo por sus caudales. Pese a quien pese. Total, que me prestó reencontrarme con aquel friki que fui y juntos nos fuimos a ver una obra estupenda dentro de este ciclo, «El teatro te espera», que ha llegado pleno de sorpresas.