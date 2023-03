Lobismo en el horizonte

Mucho me presta que entre los nuevos concejales para mayo vayan autoridades académicas internacionales en algunas materias de rabiosa actualidad, v.g. el profesor Javier Ballina que dedica su tesis doctoral a los llamados lobbies. Y es que no hay ya frontera entre local y global del ancho mundo. Lo predijo Juan Cueto. No la hay tampoco, desde luego, para perversas influencias de grupos de presión sobre la legislación comunitaria, nacional, o incluso municipal. Tuve triste experiencia europea con el oligopolio de las auditoras "Big Four", tal denuncié en viejunas sabatinas y también en "Europeos pero incorrectos" que firmé con Pablo S. la Chica.

Desde siempre intuyo que una vergüenza recorre la Política, es el fantasma, que diría el clásico, de la corrupción que envenena una actividad a conservar en sus valores de Nobleza y Altruismo. Espero que mi partido sea implacable con lamentables sucedidos, pero también los demás del arco ideológico. En 1987 contemplé cómo empresarios de la Hostelería local compraron puesto de concejal en lista partidaria. Lo hicieron entonces de forma transparente, fijando óbolo y condiciones, que, sin embargo, hogaño, por lo que leo, los herederos de esa agrupación empresarial se permiten tachar, y luego escoger de nuevo, un críptico representante para mayo. Todo, sin embargo, pasada pátina temporal, acaba sabiéndose. En propia humilde trayectoria me consta que por encima de mi voluntad para no repetir como alcalde en enero de 1991 ante la FSA y el Congreso de la AMSO e incluso la sagrada voluntad de los ciudadanos, jugó en mi contra el Lobby de la Construcción como ha revelado, una vez más, Consuelo Marcos, portavoz del CDS, partido bisagra en aquellos años. Mucho me gustaría que la tesis doctoral de Javier Ballina abriese punto de reflexión, aunque sea visión ceñida académica.