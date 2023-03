¿Quién es ese vasco del bulevar?

Llevo una temporada un tanto sorprendido e inquieto preguntándome, y consultando con algunos, sobre quién podrá ser ese personaje tan importante que merece la atribución de "Vasco", como nombre para un bulevar tan importante, bueno, amplio, céntrico y bonito como es el que hace poco tiempo Oviedo ha incorporado a su riqueza urbanística.

De buenas a primeras, se me ocurre que podría ser alguien de alta categoría humana, como Juan Sebastián Elcano o Ignacio de Loyola; incluso algo por debajo y más cercano a nosotros: Chillida, Unamuno (ya tiene calle en Oviedo), Balenciaga, Achúcarro... o quizá alguna otra celebridad, que no se me ocurre ahora.

Ya sé, por otra parte, que pudo haberse elegido ese nombre porque una parcela del terreno del bulevar la ocupaba, hasta hace pocas décadas, la estación ovetense del ferrocarril de vía estrecha propiedad de la denominada "Sociedad General de Ferrocarriles Vasco Asturiana", fundada en 1899 para el transporte de carbón y personas desde Collanzo hasta la costa en San Esteban de Pravia. Y el término "Vasco" podría servir de memoria evocadora; pero también puede haber otras palabras elegibles.

Pero que en la segunda década de nuestro siglo XXI, denominemos el "Vasco" a dicho lugar no me parece demasiado razonable, porque "el vasco" hace referencia inmediata sobre todo a un habitante del País Vasco. Y, en principio, lo que quizá se pueda venir a la cabeza de una manera más inmediata al ver u oír "vasco" es un ciudadano alavés, vizcaíno o guipuzcoano. Conozco y trato con amistad y respeto a un buen número de vascos, que me parecen, y sin duda son, unas personas estupendas y, desde luego, acepto que hay muchísimas que se merecen todo el reconocimiento y más. Pero también sé que aproximadamente un cuarenta por ciento de los vascos prefieren no ser españoles o españolas; que tienen unos impuestos más beneficiosos que los nuestros; que reciben del estado español ayudas y/o exenciones más altas que las que nosotros podamos tener; que habitualmente desdeñan, cuando no odian, lo referente a nuestro país hispano. E incluso me doy cuenta de que un número no pequeño de ellos han mirado para otro lado cuando algunos de ellos criminalizaban su odio hacia todo lo español hasta con asesinatos de españoles, incluidos algunos asturianos.

En fin, a mi entender la de denominación "Vasco" al nuevo bulevar ovetense es un error y podría considerarse una de las últimas opciones a elegir. Y ahora más valdría rectificar, comenzando a denominarlo de otra manera; o en último extremo, llamándolo simplemente "El Bulevar" o el "Gran Bulevar".