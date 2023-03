"Cuarteto Quiroga", sinónimo de calidad

El "Cuarteto Quiroga" es sinónimo de calidad. Al laureado conjunto se le sumó la sección de cuerdas de la OSPA, convirtiéndose en un "cuarteto ampliado" que durante más de hora y media nos llevó por un intenso recorrido por la música para este conjunto, con piezas de Barber Shostakovich y de Schubert.

Las tres piezas interpretadas, muy diferentes entre sí, sirvieron para mostrar la maestría de los "Quiroga" no solamente como cuarteto, sino como directores de un conjunto mayor. Cada uno de los integrantes del "Cuarteto Quiroga" guio con acierto su sección, mostrando no solamente el dominio que tienen de sus instrumentos y del repertorio, sino su enorme destreza a la hora de hacer dialogar todas las voces. Con un ejercicio de mesura y coordinación, el conjunto no deja nada al azar, y con su resplandeciente interpretación hicieron a los allí presentes vibrar con las piezas interpretadas.

El concierto se abrió con el hermoso y conocido adagio de Samuel Barber, que correcto y delicado preparaba el terreno para lo que estaba por venir. Y es que le seguía el increíble Cuarteto n.º 8 de Shostakovich. Una obra brillante y contrastada en la que los intérpretes supieron mantener la individualidad de cada una de las voces sin que esto implicase que su cohesión fuese menor, en una interpretación enérgica y viva en la que jugaron lúcidamente con el volumen de los instrumentos. Meticulosos con la afinación, los "Quiroga" parecen tener por objetivo hacer unas interpretaciones veraces, pero también con personalidad, que llevan a cabo con una coordinación llevada al límite.

Tras el descanso llegó el cuarteto "La muerte y la doncella", de Schubert, una obra oscura y larga a través de la que los músicos construyeron un ambiente íntimo y delicado. El entusiasmo era palpable en un auditorio que aun a media capacidad disfrutó enormemente del concierto y arropó a los intérpretes con cálidos aplausos que esta vez no se vieron recompensados con un bis. Toda una lección de calidad y entrega que nos mostró todos los matices de la música para cuarteto de cuerda.