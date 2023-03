El Barroco más académico

Cifra redonda alcanzada por la "Primavera Barroca" que durante una década ha traído a la sala de cámara del auditorio Príncipe Felipe lo más granado del panorama nacional e internacional en música antigua. Un ciclo sobradamente consolidado que, para mayor interés, cada vez atrae a un público más joven.

En esta ocasión, el concierto inaugural corrió a cargo de la Academy of Ancient Music, con un programa formado por algunas sonatas y arias de Haendel y Bach. La "Sonata en trío en la mayor" de Haendel ya dio muestras del excelente nivel de la agrupación camerística, aunque en determinados momentos (ante el incómodo registro de la flauta) habría sido recomendable algo menos de volumen para no ahogar a Brown. Este hecho fue corregido en la "Sonata para flauta en do mayor", donde la flautista hizo gala de un fiato superlativo mediante el que logró un sonido muy cálido, una pulcra emisión y una articulación ciertamente brillante.

No menos acertados se mostraron los demás integrantes de la formación británica. Prueba de ello las "Sonata para violín y clave en la mayor", virtuosa en sus movimientos más veloces, o la "Sonata en trío en Sol mayor" (ambas de Bach) siempre aseada y bien matizada.

Pero la otra protagonista de la noche fue la soprano Jessica Cale. Su interpretación de "Neun deutsche Arien" (Haendel) evidenció una inteligente ordenación del repertorio, contrastando los tempos y en una dificultad creciente. Muy dominadora en todo momento, sacó todo el partido posible a su tesitura, con unos graves seguros y redondeados y unos agudos afilados y bien timbrados, potenciando al máximo la expresividad gracias a su impecable dicción y al lirismo y naturalidad que supo imprimir a cada intervención, destacando "Süsser Blumen" o la exquisita propina "Süße Stille, Sanfte Quelle", de una belleza arrebatadora. La mejor manera de iniciar esta edición del ciclo.