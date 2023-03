El fondo de SACO

Dice mi amigo Nico Suárez, carbayón de cuna que es autoridad en grandes programaciones musicales (no en vano lleva más de una docena de años haciendo sonido en citas tan trascendentes como el Primavera Sound, el Sonar o el LEV; la nómina de artistas de primer nivel a los que ha ecualizado no cabrían en las páginas de este periódico), que: "A un festival vas por los grandes nombres que conoces, pero lo recuerdas y vuelves por los grupos que has descubierto". Esos grandes nombres se pueden atraer asumiendo su caché o estando atento a las oportunidades de mercado, pero es el criterio artístico del programador, su capacidad para hacer apuestas y asumir riesgos, lo que termina de dar profundidad a un cartel.

En esa línea, pero en otro orden de ciclos (como pueda ser la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo, que nos ha mantenido ocupados estos días y que llegó a nuestras vidas disfrazado de festival de cine con inquietudes), está claro que son las grandes propuestas las que consiguen la visibilidad y el brillo. En este sentido, SACO está ya a un nivel que le sitúa por encima de lo que una capital de provincias se puede permitir. Propuestas como "Lagartija Nick" o el "Fargo" de "Fragments", que vimos el año pasado; o la banda sonora que Jota ha compuesto para la intimidad de Iván Zulueta y el enorme salto que supone afrontar y estrenar una producción como la performance sonora que hizo el Niño de Elche para las obras maestras de Dulac y Buñuel, significan exactamente eso. SACO brilla con luz propia. Pero sería pura fachada si no buscase esa profundidad en la letra pequeña que tiene su programa. Dentro de ese fondo de SACO, este año hemos podido encontrar momentos deliciosos. Por ejemplo las experiencias de realidad virtual que tuvieron su sede en el cibercentro de La Lila, esa joya de Juan Miguel de la Guardia. Ahí pudimos disfrutar del claustrofóbico "All That remains" o de la fantasía arquitectónica "Bâtisseurs de Rêves: Le cénoplatede Newton". Por otro lado, la sonorinterpretación que, de nuevo él, hizo el Niño de Elche de algunas obras del Museo de Bellas Artes. Otra propuesta controvertida del genio levantino que oscilaba entre un cuento narrado para las "Víctimas de la fiesta" de Darío de Regoyos o las palabras versículo de la "Rose" de Luis Fernández hasta la saeta para "La Piedad" de Luis de Morales o un himno electro-punk para "Después de una huelga" de José Uría y Uría. Muy relevante es el diálogo que se ha inaugurado en esta edición entre la Semana y el Ciclo CIMCO, otra de las marcas de la Fundación Municipal de la Cultura. Un maridaje que sólo puede enriquecer la vida cultural de la ciudad y espero que se multiplique. Esta vez han programado de manera conjunta "Les aventures de Monsieur Jules", que combinaba el universo de Julio Verne con la música de Albert Guinovart, el talento del quinteto "Spanish Brass" y las videocreaciones de Cristina Busto, una artista multidimensional que insiste en mantener su domicilio artístico en Asturias. Por desgracia me perdí esta cita, pero este mestizaje ha sido elegido por aclamación el momento más emotivo de ambos programas. El fondo de armario de SACO 9 ha puesto en valor esa valentía, esa curiosidad por acercarse a todo tipo de propuestas. Deja ese gusto exquisito de los bocados pequeños de un menú degustación. El foco ya está puesto en el SACO 10.