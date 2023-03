El plan de Barbón ejecutado por Villaverde

LA NUEVA ESPAÑA publicó el pasado miércoles día 15 de marzo la aprobación por el Consejo de Universidades de la adscripción del Grado de Ingeniería de Tecnologías Mineras y de los cuatro másteres que se imparten en la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo, a la Escuela Politécnica de Mieres. Con ello se consuma el vaciamiento docente de una Escuela que queda sin titulaciones, y, por tanto, se encamina a su extinción.

Recojo un párrafo de la publicación de LNE referida: "Con el cambio de sede en el registro de Universidades se da carpetazo al expediente del traslado en los órganos del Ejecutivo central en Madrid; sólo queda que el Consejo de Gobierno del Principado dé su visto bueno. Un trámite para el que se espera que no haya demasiada resistencia".

Claro que no habrá ninguna resistencia para que el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias dé su visto bueno, ya que el Gobierno que preside Adrián Barbón es el ideólogo de toda la operación, tal y como ya lo expresó él mismo el 18 de septiembre de 2018: "El campus de Mieres necesita un plan estratégico de futuro".

El señor Barbón sólo necesitaba un rector que estuviera dispuesto a hacerle el trabajo sucio de presentar lo que pedía: "un plan estratégico para Mieres", en contra de lo que el señor Villaverde había prometido en campaña y a este servidor, lo que supone un fraude a parte del electorado, al que mintió diciendo que "Minas está bien donde está" y que iba a potenciarla con el Grado de Energías Renovables y Sostenibilidad.

El Rector no sólo le presentó a Barbón un Plan Estratégico para Mieres, sino que puso a su disposición otros varios, los llamados Planes Estratégicos de la Universidad de Oviedo, pero que eran en realidad la tapadera del único plan a ejecutar, que es el de extinción de la prestigiosa Escuela de Minas de Oviedo. Todos los demás elementos del plan estratégico han quedado en agua de borrajas, un juego de Monopoly.

Por otra parte, si el señor Barbón cree que el plan estratégico de futuro para Mieres es el traslado de los estudios que se impartían en la Escuela de Minas de Oviedo (un grado y cuatro másteres), con la consiguiente extinción del centro al quedar vacío de contenido, es que no se ha estudiado bien el tema, ni ha seguido con atención los más de 20 años de historia del Campus de Mieres, en los que se han aumentado el número de titulaciones, al tiempo que disminuía el número de estudiantes por titulación. A día de hoy, la EPM tiene una relación de más de 100 matros cuadrados por estudiante, superior a la de la Escuela de Minas de Oviedo. No se han valorado los pros y las contras de la decisión atendiendo a criterios objetivos y evaluables, de forma ponderada y sosegada: impacto en la calidad docente, inversión y costes asociados, inconvenientes para los estudiantes, huella de carbono, etécera. En definitiva, es una decisión política alejada totalmente del sentido común y de la racionalidad.

Como dice la publicación referida, el Consejo de Gobierno es el que tiene que dar el visto bueno a todo el proceso y firmar la sentencia de muerte de la Escuela de Minas de Oviedo, que cuando nació el señor Barbón ya llevaba formando excelentes ingenieros de Minas 19 años, los cuales han ocupado, ocupan y ocuparán cargos de la máxima responsabilidad en empresas, instituciones y en la política. El Presidente tiene a tres en su gobierno. Otro fue un gran presidente del Gobierno del Principado de Asturias y otro un gran alcalde de Oviedo.

Señor Barbón, sé que no le temblará la mano al firmar semejante tropelía, de la cual es autor, pero espero que a los asturianos y en particular a los ovetenses no les tiemble la mano al depositar la papeleta de voto el día 28 de mayo de 2023. Por el bien de Asturias y por higiene democrática –el socialismo lleva casi 40 años en el Gobierno de Asturias–, hay que enviarlos de regreso a su casa. Por mi parte, haré todo lo que esté en mis modestas manos para que sea posible el cambio y animo a quienes compartan esta reflexión a que hagan lo mismo.