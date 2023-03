Buena música de siempre

Se quedó pequeño el Filarmónica para el recordatorio de una de las bandas sonoras de toda una generación nostálgica de los Dire Straits, ese grupo que marco a los ahora ya "cincuenters", que poco aguantaron sentados en las butacas del teatro. El italiano Angelo Fumarola, líder de la formación "Brothers in Band" y que guarda cierto parecido con Knopfler incluidas las vestimentas, animó a moverse desde los primeros acordes de "Once Upon a Time in the West", seguida de "Expresso love", "So far away". Y sin solución de continuidad, llegaron "Romeo & Juliet", "Solid Rock" y "Private investigations". Tras varios cambios de guitarras, otros éxitos conocidísimos como "Walk of life", "Brother in arms", "Your latest trick" y "Tunnel of love". En la recta final y tras unas palabras en castellano de Fumarola, agradeciendo estar por primera vez en Asturias, una tierra amante de los Dire Sraits, y en el que incluyó un "Puxa Asturies”" ya casi al borde de las dos horas, finalizaron con "Lady writer", "Telegraph Road" y "Sultans of Swing". Un concierto marcado por la nostalgia y de una época pasada que no volverá, al que nos lleva de la mano con melodías que ya pertenecen a la memoria colectiva de varias generaciones, una suerte que los promotores musicales arriesguen y apuesten por buenas músicas de siempre…