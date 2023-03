Historias Cercanas

En las pasadas navidades cayó en mis manos un libro especialmente interesante para los Ovetenses amantes de lo nuestro. Se trata de "Puro Oviedo. Años 50 y 60", del que es autor Ángel Mato Diaz.

Se trata de una historia de la ciudad, con gran presencia de lo gráfico, en unos años en los que Oviedo, primero se dedicó a tapar sus heridas de la guerra que no eran pocas, y luego a plantear una ciudad nueva, echando mano de lugares hasta entonces inéditos, dedicados a praderías y otros usos no urbanos.

Consta el libro de 103 paginas divididas en capítulos. A lo largo de una serie de capítulos se nos va ofreciendo una serie de zonas, el Antiguo, el Fontán, el Ensanche, Llamaquique, Buenavista, el Campo, barrios, el entorno, transporte, fabricas, comercio, hostelería, fiestas, la SOF, Día de América, la Herradura y el Yeyé, el Campoamor, deportes. Estos titulares dicen poco y contienen mucho de lo que era aquel Oviedo empleado fundamentalmente en crecer y multiplicarse y nos da la impresión frecuente de que todo sigue igual, pero ya, ya.

Oviedo nos queda en gran medida gracias a las fotografías, que en aquel momento estaban ya en pleno furor de modernidad. Oviedo crecía y se multiplicaba con grandes obras entre las que citaremos el aparcamiento de la Escandalera, que ahora cumple su tiempo y va a renovarse.

Para los de aquí el libro tiene muchísimo encanto y de entre las fotografías, la mayoría de ellas del archivo del Ayuntamiento de Oviedo y de la Fototeca del Museo del Pueblo de Asturias, también hay no pocas de particulares, éntrelas que están las de mi padre Francisco Ruiz-Tilve, no se lo pierdan. Dense una vuelta por el libro que será como recorrer un Oviedo que ya no esta.