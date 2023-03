Lucía Lacarra y Matthew Golding regresaron al Campoamor con la misma fórmula que trajeron hace dos años con "Fortlandia". Ellos dos son los únicos que actúan durante toda la noche. Por lo tanto, la mitad de la función ya viene hecha en forma de película que vemos en una pantalla y la otra mitad se desarrolla en vivo sobre el escenario. Su título, "In the still of the night", proviene de una conocida canción del popular grupo americano "The Five Satins", grabada en 1965.

En las proyecciones vemos a una pareja en los años 50 o 60 del siglo pasado en un Mustang descapotable que circula por una carretera. En el escenario todo evoluciona alrededor o encima de una cama que se desplaza. La obra, en un ambiente muy sombrío, es un delirio amoroso con sabor agridulce y final trágico. Se van alternando las imágenes cinematográficas con las de la escena. Marcaron los tonos de la función la penumbra, la angustia y la desolación. Hubiese sido deseable más baile, ya que los apasionados dúos que vimos prácticamente de principio a fin, donde se anudan y desanudan, a veces resultan algo reiterativos. Lo sustancial de la noche lo aportó la plasticidad, la flexibilidad, las poses y el juego escénico de Lacarra. Ella está en el apogeo de su madurez artística. La belleza de su línea junto con el efusivo calor que tiene su fraseo, sus acentos y sus ataques nos proporciona momentos espléndidos. El lenguaje neoclásico de la coreografía de Golding está ideado con el ojo escultor preocupado exclusivamente por la estética de las líneas del código clásico y acrobacias engendradas para el cuerpo de la bailarina. Ante la aflicción reinante, las hermosas canciones de los años 60 dieron un regocijo nostálgico a la noche. Entre otras se oyeron la deliciosa "Unchained melody" de "The Righteous Brothers" y otras de "The Ronettes", Edith Piaf, "The Drifters" y Max Richter.