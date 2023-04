¿Quién quema el Naranco?

Queman el Naranco y todos lloran. Los ovetenses, con todo el derecho, cuando vemos el monte hecho fosfatina. No le hacemos mucho caso, no lo cuidamos todo lo que merece pero, qué diablos, es nuestro monte y si le hacen daño lloramos. Llora hasta el alcalde y llora Barbón. Se abrazan y lagrimean al pisar metros y metros, hectáreas, de carbonilla. Y hablan de terroristas y desalmados, de culpables invisibles mientras celebramos la lluvia salvadora. Y leemos argumentos enfrentados, unos señalan a otros, los otros a los unos, que si son galgos o podencos, que si hay mucho matorral, que todo está descuidado y se quema, que si los ganaderos, que si los políticos... ¿Y no será un poco de todo? Calor, viento, alguna quema imprudente, un cúmulo de circunstancias desfavorables que acaban en tragedia. El Naranco es grande, pero no tanto. Se conocen casi todos: los de Constante a los de Casares, los de Casares a los de Arneo, a los de Ules... se conocen hasta los que suben un día sí, otro no, en bicicleta o a pie. Si la culpa está dentro, alguien ha de saberlo. Si viene de fuera urge una amplia investigación. Pero, ¿quién ha sido? ¿por qué tantos focos? ¿quiénes son esos terroristas de Barbón? Oviedo tiene derecho a conocer quién se carga su monte.