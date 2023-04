Malikian, el nómada enclaustrado

Hay una serie de ingredientes que uno sabe que va a encontrarse en un espectáculo de Ara Malikian. El primero, un virtuosismo superlativo con el violín. Huelga decirlo. Pero, de manera innegociable, siempre habrá también un cocktail de lenguajes musicales perfectamente combinados, teatralidad, larguísimas historias inventadas que envuelven las canciones, el piano de Melón Lewis, mucho sentido del humor, un sonido impecable y una escenografía cuidada hasta el mínimo detalle que incluye una iluminación perfectamente estudiada. Todo eso que, en la imagen de Ara, lleva a la idea de una vida bohemia (el aspecto desaliñado, el romanticismo, ese aire despistado…) puede provocar la falsa impresión de que todo es fruto del azar. Y no, Malikian es perfectamente consciente de que su éxito reside en el trabajo, en la cultura del esfuerzo, en rodearse de los mejores y entrar en diálogo con ellos.

Luego está la parte filosófica y la poética, en la que también es un maestro. Por eso sus conciertos nacen siempre desde la oscuridad del escenario. Por eso siempre es su violín el primer estímulo que recibe el espectador, a partir del cual se desarrolla el discurso que nos va a contar esa noche. El primer tema de este concierto fue un tobogán de emociones ascendientes y decrecientes. Sueños, soledades, angustias, incertidumbres. Todo lo que significó la pandemia, donde se fraguó esta idea. Me sorprendió una iluminación muy distinta a otras que le hemos conocido. Muy discotequera, muy de "Depeche Mode" o de los "Talking Heads". Y es que la cosa iba a ser más rockera de lo esperado. El nómada enclaustrado se sumergió en su mundo interior, que a todas luces es cavernoso y lleno de aventuras, pero al salir de nuevo lo ha hecho acompañado de una Stratocaster de punteo grasiento.

Malikian no ha perdido sus lenguajes. Sigue siendo mediterraneo, un morador del desierto, un viajero infinito. No pierde la ocasión de reclamar los derechos de los refugiados, de los emigrantes, forzosos o no, de los seres humanos en el mundo. De clamar por la disolución de las fronteras. Su violín es su pasaporte, pero hay otros con menos suerte. Ocurre que como Ara lo embarra todo con sus historias infinitas, el profundo mensaje social que nos transmite termina por entrarnos con una sonrisa. Su famoso concierto de 28 horas y 32 minutos. La historia de la oficina para inmigrantes alienígenas. Su viaje a Cuba para triunfar en el complejo mundo de la música contemporánea. Su tío Nono, dos veces negativo. El calamar robótico de su hijo Cairo. El enfrentamiento con sus dos hermanas. Cuando habla parece que tiene prisa porque las palabras se precipitan de su boca hacia afuera. Pero no la tiene. Rodea, rodea, rodea, se extiende. Envuelve el discurso genial, el violín de la libertad.

El cuarteto que le respaldó en todo momento resultó ser un sexteto. Si bien el piano es del Melón y la batería de Georvis Pico, si tuvo importancia la guitarra de Dayán Abad tanto como el bajo de Iván Ruiz, sería injusto no reconocer el trabajo desde la mesa de sonido de Raquel Fernández, que es capaz de mantener el protagonismo y la pureza de un violín en mitad de un concierto de "Pink Floyd", y la iluminación de Bucho Cariñena, un espectáculo, un trabajo brutal, sincronizado al milímetro en riguroso directo. Felicidades, gracias a ambos.

Después de poner dos veces al público en pie, de bailar una danza del vientre en un inesperado striptease (parcial), Ara se despidió con una nena deliciosa dedicada a los que se fueron en la pandemia. Rompió la cuarta pared escénica, paseó entre un público emocionado. A esas alturas ya tenía todo el mundo el teléfono en la mano, le grabaron desde todos los ángulos. Búsquenlo en las redes sociales, fue un momentazo.