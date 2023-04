La Cocina Económica en la historia local

¡Cuánto me alegra el reconocimiento a la Cocina Económica! Serían los años cincuenta, o quizá sesenta, cuando, entre libros de mi abuelo materno, topé con los estatutos de la Cocina Económica. Fechados en 1909. Los primeros sesenta no era tiempo aún de fotocopias aunque ya iniciaba mercado la firma Rank Xerox, pero al parecerme un documento a salvar entregué el original a la Biblioteca Asturianista del Padre Patac de las Traviesas S.J. que me agradeció, "pues falta documentación de esos años".

Siempre me sentí vinculado a esa vetusta institución cuyas monjas, Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl, no fueron comprendidas por quien debiera, aunque capitalistas tal como los Orejas Canseco, Aledo (Herrero Collantes, González Herrero y González del Valle), Corripio (Francisco y Manuel), Mohías (Alfredo)… volcaban "caridades". En mis años de consejero de Cajastur, sin pretender evidenciar a otros colegas, me negué a recibir dietas, pues tenía sueldo municipal, que la entidad bancaria regional pasó a ingresar directamente a la Cocina Económica, lo que causó complicación hacendística de trascendencia menor. Coincidí con Pedro Amandi y Begoña Pérez, concejales ya idos, y con Jesús Guerra Zarracina y Consuelo Marcos, que afortunadamente viven, compartidores de mi entusiasmo por esa institución admirable, necesaria y carbayona. En la capital federal de EE UU, siendo estudiante, encontré colas de "homeless", tazón en mano a la espera de sopa caliente. Había sensible diferencia entre las homólogas washingtonianas y lo que veía a mediodía ante la ovetense Cocina Económica, donde, mismos universales desvalimiento y pobreza de marginados del Sistema, se guisaba mejor condimentado el almuerzo bajo techo. Con el homenaje visualizo que esa emérita labor sigue y me alegra que la presida José García Inés que, como compañero abogado, siempre, sin apenas tratarle, mereció mi mejor concepto personal y profesional.