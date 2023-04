Luis Riera Posada, un maestro de Oviedo

Nacido en Infiesto el 11 de abril de hace ahora justo cien años, conocía Oviedo como la palma de su mano. Me refiero a don Luis Riera Posada, primer alcalde de la democracia moderna y hombre profundamente comprometido con múltiples causas. Abogado de profesión, tuve la oportunidad de conocerle y entablar con él una estrecha amistad. Siempre he dicho que fue mi mejor maestro en la ciudad. De extenso curriculum, allá donde fue dejó huella. Desde el Colegio de Abogados de Oviedo, donde ejerció el cargo de tesorero, hasta el Centro Asturiano, entidad que presidió durante siete años antes de coger el bastón de mando de la alcaldía por Unión de Centro Democrático (UCD). Fue entonces cuando me propuso formar parte de su equipo de gobierno. Confió en mí sabiendo de todas mis limitaciones y me brindó el mejor máster posible para conocer la ciudad, sus gentes y su historia. Me contagió su talante conciliador y durante cuatro inolvidables años compartimos eternas jornadas laborales con el único objetivo de servir a los ovetenses. A mí me puso de delegado en la Fundación Bellas Artes y algunos fines de semana, cuando él se escapaba a Llanes con su familia o a una cabaña en los Lagos de Covadonga junto al doctor Estrada, me encomendaba representarle en actos institucionales. Solo tengo palabras de gratitud para quien supo ver en mí algunas cualidades que ni yo mismo era consciente que tenía.

Tras aquella primera legislatura, tanto a Carmen Castillo como a mí nos propuso seguir en su equipo. En mi caso sabía que continuar en esos quehaceres suponía dejar la profesión, una renuncia tan grande que finalmente pesó más que cualquier ofrecimiento y carrera política. De ahí mi eterno agradecimiento para quien hizo posible, entre otras muchísimas acciones, el embalse de Los Alfilorios, que acabaría con las restricciones de agua en la capital durante los veranos, la Ronda Sur o la inclusión de Oviedo entre las sedes del Mundial de Fútbol de 1982. Acabada su etapa en el mundo de la política no cesó jamás de ayudar a los demás. Colaborador activo con el Teléfono de la Esperanza o la Cocina Económica hasta su fallecimiento en marzo de 2007, era habitual verlo caminar por las calles de su querido Oviedo y pararse a charlar con cualquiera que le demandara su opinión sobre cualquier asunto de ciudad. Con su simpatía natural, don Luis Riera Posada fue un hombre afable y tranquilo. Nadie mejor que Manolo Linares para plasmar ese talante en la estatua que lleva su nombre frente a la iglesia de San Juan El Real. En la necrológica publicada em LA NUEVA ESPAÑA reseñaron. "En las enciclopedias se le citará como el primer alcalde de la democracia, como el presidente que convirtió el Centro Asturiano en un referente social y como uno de los grandes impulsores del deporte en la ciudad, pero en la memoria de quienes le conocieron, los que compartieron los desvelos de la política y trabajaron codo con codo con él, Luis Riera Posada estará presente, ante todo, como un hombre bueno, honesto y alegre". Así lo recuerdo yo y así lo seguiré recordando. Ahora que se cumplen cien años del nacimiento de este Hijo Adoptivo de Oviedo y posiblemente uno de los mejores alcaldes que haya tenido la ciudad, se me vienen a la memoria infinidad de anécdotas y recuerdos pero sobre todo la eterna gratitud por haber compartido tanto y tan intensamente momentos con un hombre bueno, honesto y alegre, con el mejor maestro de Oviedo.