Lola, siempre Lola

Querida Lola.

Te has ido y nos dejas huérfanos, pero también nos dejas el inmenso legado de tu amor, el que nos diste como persona y el que nos diste para saber amar la cultura.

Subes ahora al barco de la otra vida, donde te espera Juan, el amor de tu vida, tu capitán. Seguro que irás a su reencuentro a la cubierta de ese barco, donde él está, y no a la sala de máquinas, que, como tú decías, era el lugar donde te gustaba estar, donde hacías que se movieran aquellas naves que entre tú y él hicisteis navegar por los mares de la cultura, del entendimiento, de la tolerancia, de la amistad…

Oviedo y Asturias llorarán tu marcha, tus amigos sentirán tu ausencia, pero todos seguiremos gozando de todo lo bueno que nos transmitiste y que nos legaste. Tribuna Ciudadana, el Círculo Cultural de Valdediós, el Premio "Tigre Juan", también la ciudad de Oviedo… ¡cuánto te deben!

¿Y yo, qué puedo decir? Que me abriste tu corazón, que fuiste el manto que me cubrió en fríos momentos de mi vida, que me enseñaste a vivir y amar la cultura… Sí, lo digo y lo diré mil veces: fuiste como una segunda madre para mí y en mi corazón habrá siempre reservado un lugar muy especial para ti. Alicia y yo, tus queridos "tribunos", te vamos a echar mucho de menos; tus consejos eran para nosotros palabra… de Lola.

Querida Lola, D.E.P.